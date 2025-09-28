Czy spożywczy gigant zwinie swój biznes w naszym kraju?

Według portalu LSA, Carrefour obecny w Polsce od 1997 roku, nigdy nie osiągnął wystarczających zysków, by konkurować z dyskontami. Eksperci cytowani przez portal wskazują, że sprzedaż mogłaby pomóc ograniczyć koszty działalności – podaje PAP.

Chcą sprzedać sklepy w Polsce ?

Z kolei TVN powołuje się na francuski portal La Lettre, według którego kierowana przez Alexandre'a Bomparda Grupa Carrefour otworzyła właśnie za pośrednictwem banku JP Morgan "pokój danych" w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce oraz 40 centrów handlowych.

"Pokój danych" ma umożliwić kandydatom na nabywców analizę kluczowych danych finansowych dotyczących polskiego oddziału – wyjaśnia tvn24.pl.

Jak do tych informacji odnosi się Carrefour Polska?

- Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne - komentuje spółka w odpowiedzi na pytania tvn24.pl.

W przesłanym komentarzu dodano, że w związku z trwającym procesem, sieć nie będzie komentowała "plotek rynkowych" w tej sprawie.

Spadek sprzedaży w Carrefourze w 2024 roku

Jak podała „Rzeczpospolita”, w 2024 roku sprzedaż Carrefour Polska w kraju zmniejszyła się o 3,3 proc. rok do roku. Wówczas spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 9,33 mld zł, podczas gdy rok wcześniej były one wyższe i wynosiły 9,66 mld zł. To -jak wskazał dziennik - kolejny rok, w którym wpływy firmy się obniżyły — dla porównania, w 2022 roku przychody sięgnęły 9,82 mld zł.

Carrefour w Polsce

Carrefour wszedł na polski rynek w 1997 roku. Według informacji udostępnionych na stronie korporacyjnej sieci, obecnie funkcjonuje w Polsce około 800 sklepów działających w sześciu formatach: hipermarketów, supermarketów, placówek hurtowo-dyskontowych, sklepów osiedlowych, sklepów specjalistycznych oraz sklepu internetowego. - Carrefour jest również właścicielem i zarządcą sieci centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach oraz stacji paliw — napisano w komunikacie sieci.