Jak sprawdzić, czy telewizor jest zarejestrowany?

Aby upewnić się, czy dany odbiornik telewizyjny figuruje w ewidencji Poczty Polskiej, należy podjąć odpowiednie kroki weryfikacyjne. Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku, Poczta Polska prowadzi rejestr odbiorników RTV i przydziela każdemu użytkownikowi indywidualny numer identyfikacyjny, który jest niezbędny przy dokonywaniu wszelkich wpłat abonamentu. W celu potwierdzenia statusu rejestracji, można skontaktować się bezpośrednio z Pocztą Polską, aby uzyskać swój numer identyfikacyjny lub historię rejestracji odbiornika. Pomocne może być również przejrzenie własnej dokumentacji, takiej jak oryginalne formularze rejestracyjne czy potwierdzenia nadania numeru. Ważne jest, aby pamiętać, że rejestracja jest przypisana do osoby, a nie do konkretnego adresu zamieszkania. W związku z tym, jak podkreślają sądy, sama zmiana miejsca zamieszkania nie znosi obowiązku rejestracji ani opłacania abonamentu, jeśli odbiornik wciąż widnieje w rejestrze. W przypadku śmierci osoby, na którą odbiornik był zarejestrowany, obowiązek abonamentowy nie ustaje automatycznie. Spadkobiercy mają obowiązek powiadomić Pocztę Polską o zmianie danych, co w praktyce oznacza albo formalne wyrejestrowanie odbiornika, albo wskazanie nowego użytkownika, który przejmie ten obowiązek. Niedopełnienie tego może skutkować naliczeniem zaległości obciążających spadkobierców.

Jak wyrejestrować telewizor?

Jeśli po weryfikacji okaże się, że telewizor jest zarejestrowany, a jego użytkownik nie zamierza już z niego korzystać, konieczne jest formalne wyrejestrowanie w Poczcie Polskiej. Proces ten jest stosunkowo prosty, ale wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i zachowania dokumentacji na potwierdzenie. Formularz można wypełnić online lub złożyć osobiście w dowolnej placówce pocztowej. We wniosku należy podać numer identyfikacyjny odbiornika, dane osobowe oraz wyraźną informację o zamiarze jego wyrejestrowania. Po przyjęciu wniosku, Poczta Polska wystawia potwierdzenie, które należy zachować na wypadek ewentualnych przyszłych kontroli. Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych ustaje dopiero w momencie formalnego wyrejestrowania. Należy jednak pamiętać, że skuteczność wyrejestrowania następuje od miesiąca następującego po złożeniu wniosku. Oznacza to, że jeśli wniosek zostanie złożony np. w sierpniu, abonament za ten miesiąc nadal musi zostać uregulowany.

Konsekwencje braku wyrejestrowania telewizora

Zaniedbanie formalnego wyrejestrowania odbiornika RTV może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Mimo że urządzenie mogło zostać sprzedane, wyrzucone lub przestało być używane, Poczta Polska ma prawo kontynuować naliczanie opłat abonamentowych, dopóki figuruje ono w rejestrze. Brak potwierdzenia wyrejestrowania stanowi podstawę dla Poczty do ewentualnej egzekucji zaległości. Kara za niepłacenie abonamentu stanowi równowartość 30-krotności miesięcznej stawki (czyli 819 zł przy stawce 27,30 zł w 2025 roku). Ponadto, trzeba uregulować zaległe zobowiązania do pięciu lat wstecz wraz z odsetkami za zwłokę, naliczanymi według stawki dla zaległości podatkowych, wynoszącej 13 procent w skali roku. Ostateczna kwota egzekwowana przez Pocztę Polską może w rezultacie wynieść nawet kilka tysięcy złotych, choć w mediach pojawiały się skrajne przypadki znacznie wyższych kwot. Co więcej, niezarejestrowanie nowego odbiornika w ciągu 14 dni od jego nabycia również podlega karze w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu, czyli 819 zł.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Polskie przepisy prawa przewidują zwolnienie z opłat abonamentowych dla określonych grup obywateli, co wynika z ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. nr 85 poz. 728). Zgodnie z tymi regulacjami i praktyką Poczty Polskiej, zwolnienie przysługuje między innymi osobom, które ukończyły 75 lat, osobom zaliczonym do I grupy inwalidzkiej oraz wybranym emerytom. Osoby, które przekroczyły 75. rok życia, są automatycznie zwalniane z opłat, pod warunkiem, że odbiornik RTV jest zarejestrowany na ich nazwisko. Pozostałe uprawnione grupy, w tym emeryci powyżej 60. roku życia, inwalidzi, osoby niewidome lub niesłyszące, czy pobierające określone zasiłki, muszą złożyć w placówce pocztowej specjalne oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi, aby uzyskać formalne zwolnienie.

Aktualne stawki abonamentu RTV

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Pocztę Polską, w roku 2025 obowiązują następujące miesięczne stawki opłat za używanie odbiorników RTV. Opłata za sam odbiornik radiofoniczny (radio) wynosi 8,70 zł miesięcznie. Natomiast opłata za odbiornik telewizyjny (lub za zestaw telewizyjny i radiofoniczny) wynosi 27,30 zł miesięcznie. Użytkownicy decydujący się na wniesienie opłaty za cały rok z góry, mają możliwość skorzystania ze zniżki. W takim przypadku, roczna opłata za sam odbiornik radiofoniczny jest obniżona do 94,00 zł, a za odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiofoniczny) do 294,90 zł. Należy zauważyć, że bez skorzystania z tej zniżki, standardowa roczna opłata za telewizor wynosiłaby 327,60 zł.