Po tym jak Ukraina nie zdecydowała się na przedłużenie umowy tranzytowej z Moskwą, która wygasła 1 stycznia tego roku, obecnie jedyna droga rosyjskiego gazy do Europy prowadzi rurociągiem przez Turcję.

Rosja eksportuje do Europy więcej gazu

Reuters podaje, że obliczenia oparte na danych z europejskiej grupy przesyłu gazu Entsog wykazały, że maju za pośrednictwem tureckiego gazociągu Rosja wysyłała dziennie do Europy o ponad 10 proc. gazu więcej niż w poprzednim miesiącu. W maju każdego dnia Europejczycy odbierali 46,0 mln metrów sześciennych rosyjskiego gazu, podczas gdy w kwietniu było to 41,7 mln metrów sześciennych dziennie.

W porównaniu do maja sprzed roku tegoroczny eksport Rosji był poziomie o 1,2 proc. niższym. W maju 2024 r. Rosja eksportowała do Europy 47,2 mln metrów sześciennych dziennie.

Według obliczeń Reutersa, w pierwszych pięciu miesiącach tego roku całkowite dostawy rosyjskiego gazu do Europy za pośrednictwem TurkStream wyniosły około 7,2 miliarda metrów sześciennych, w porównaniu do 6,6 miliarda metrów sześciennych w tym samym okresie rok wcześniej.

Gazprom stracił ogromną część rynku po ataku na Ukrainę

Jak pokazują dane Gazpromu i obliczenia Reutersa w 2022 r. Rosja dostarczyła około 63,8 mld m3 gazu do Europy różnymi drogami. W 2024 r. nastąpił gwałtowny spadek o 55,6 proc. do 28,3 mld m3, ale w 2024 r. eksport wzrósł do około 32 mld m3.

W szczytowym okresie, w latach 2018–2019, roczny przepływ gazu do Europy wynosił od 175 mld m3 do 180 mld m3.