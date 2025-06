Nowa taryfa PGNiG – będą spore obniżki ceny gazu, czy dla każdego?

Od 1 lipca, klienci PGNiG będą mogli liczyć na niższe ceny gazu. To efekt wprowadzenia nowej taryfy, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na wniosek spółki, w związku z końcem obowiązywania dotychczasowej taryfy. Obniżka obejmuje całkowite zużycie paliwa gazowego przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty objęte ochronną taryfą – niezależnie od tego, czy gaz wykorzystywany jest do ogrzewania, gotowania czy podgrzewania wody. Nowa taryfa obowiązywać będzie przez rok - od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

Obniżka cen gazu - zmiany w nowej taryfie

Najważniejszą zmianą w nowej taryfie PGNiG Obrót Detaliczny jest znaczące obniżenie cen paliwa gazowego. Zgodnie z taryfą nr 16, zatwierdzoną przez prezesa URA, od 1 lipca 2025 r. obowiązywać będą nowe niższe stawki:

dla grup taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z-4 cena netto (bez akcyzy) wyniesie 20,426 gr/kWh (dotychczas 23,965 gr/kWh),

dla grup taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 będą cena netto (bez akcyzy) wyniesie 20,386 gr/kWh (dotychczas 23,918 gr/kWh),

stawki opłat abonamentowych za obsługę odbiorców, pozostają bez zmian.

Nowe niższe ceny oznaczająśredniąobniżkę ceny paliwa gazowego o około 14,8%. Taryfa została skalkulowana na podstawie prognozowanych kosztów uzasadnionych, jakie PGNiG ponosi w danym roku – w tym uśrednionych kosztów zakupu gazu na rynku hurtowym

Co istotne, zabezpieczenie dostaw dla blisko 7 mln odbiorców taryfowych, odbywa się się z wyprzedzeniem – nawet dwa lata przed rozpoczęciem dostaw – co oznacza, że w kalkulacji taryfy uwzględniono zakupy realizowane po różnych cenach rynkowych.

PGNiG zapowiada dalsze zmiany

- Tak znacząca obniżka cen gazu to kolejna dobra wiadomość z ORLENU w tym roku. Zwiększyliśmy zyski, wartość ORLENU wzrosła, a przed nami najbardziej ambitny program inwestycji w historii polskiej energetyki. Budujemy bezpieczeństwo energetyczne, a to oznacza zapewnienie stabilnych dostaw i możliwie taniej energii Polakom” - powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Podkreślając skalę zmian, Beata Kurdelska, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny (Grupa ORLEN), dodała:

- Skutecznie optymalizujemy działalność spółki, co w połączeniu ze stabilizującą się sytuacją na europejskim rynku gazu, otwiera przed nami kolejne możliwości. Od 1 lipca br. zaoferujemy milionom naszych klientów cenę paliwa gazowego niższą o ok. 14,8 procent. Pozwoli to gospodarstwom domowym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz innym podmiotom objętym ochroną taryfową na realne oszczędności. Nowa oferta cenowa to początek korzystnych zmian. Zgodnie ze strategią, już niebawem jeszcze pełniej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby naszych klientów, integrując w ramach nowego modelu biznesowego szeroki zakres produktów i usług.

Niższe rachunki za gaz – na przykładzie czteroosobowej osobowej rodziny

Zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki nowa taryfa, obowiązująca od 1 lipca br., bezpośrednio przełoży się na niższe rachunki za gaz. Skala oszczędności ma zależeć od sposobu korzystania z paliwa gazowego oraz charakterystyki gospodarstwa domowego.

Dla przykładu:

Czteroosobowa rodzina, mieszkająca w domu 140 m2 i dobrym standardzie energetycznym, wykorzystująca gaz m.in. do ogrzewania, zapłaci średnio o 890 zł brutto mniej w skali roku.

Dwuosobowe gospodarstwo domowe w mieszkaniu, w którym gaz wykorzystywany jest do gotowania i podgrzewania wody, zaoszczędzi około 353 zł brutto rocznie.

Jeśli gaz służy jedynie do przygotowania posiłków, roczne oszczędności wyniosą średnio 42 zł brutto.

Kiedy klienci zobaczą niższą cenę na rachunkach?

Moment od kiedy klienci zobaczą niższą cenę z nowej taryfy na swoich rachunkach, zależy od tego, kiedy kończy się jego okres rozliczeniowy i zaczyna nowy. Większość odbiorców otrzymuje prognozowane faktury z wyprzedzeniem – zazwyczaj na 6 lub 12 miesięcy (dla grup taryfowych W.1.1-W.2.2, S.1.1-S.2.2 oraz Z.1.1-Z.2.2) lub co 2 miesiące (dla grup taryfowych W.3.6, S.3.6 oraz Z.3.6).

Na prognozach uwzględniona jest cena obowiązująca w momencie ich wystawienia. Oznacza to, że jeśli nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się po 1 lipca 2025 r., to prognozowana opłata za gaz będzie już naliczana według stawek z nowej taryfy nr 16.

Warto pamiętać, że na zakończenie okresu rozliczeniowego każdy klient otrzymuje fakturę końcową, która uwzględnia rzeczywiste zużycie gazu i stosowną w danym momencie cenę – zgodnie z taryfą obowiązująca w czasie faktycznego poboru paliwa.

Kogo dotyczy obniżka cen gazu?

Nowa taryfa, obowiązująca od 1 lipca, obejmuje odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych oraz inne podmioty uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 62b ust. 1 pkt 2 tej ustawy, obniżka cen gazu dotyczy m.in.:

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,

obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola oraz żłobki.

Oznacza to, że ze zmniejszonych stawek za gaz skorzystają zarówno indywidualni odbiorcy, jak i instytucje pełniące istotną funkcję społeczną.

Zmiana taryfy – co należy zrobić żeby skorzystać z obniżki cen gazu?

Wprowadzenie nowej taryfy odbywa się automatycznie i nie wymaga od klientów żadnych działań. Nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy – obowiązujące umowy pozostają w mocy.

Faktury wystawione przed wejściem w życie nowej taryfy nadal obowiązują. Na koniec okresu rozliczeniowego każdy klient otrzyma rachunek końcowy, który uwzględnia rzeczywiste zużycie gazu oraz ceny obowiązujące w momencie poboru paliwa. Rachunek ten wyrówna ewentualne różnice wynikające z prognoz oraz zmiany taryfy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

Nie ma konieczności samodzielnego podawania stanu licznika. Jeśli jednak odbiorca zdecyduje się na własny odczyt, może przekazać go sprzedawcy – musi to jednak zrobić w ciągu 5 dni od wejścia w życie nowej taryfy (czyli od 1 lipca). Taki odczyt zostanie uwzględniony przy wystawianiu końcowej faktury.

W przypadku, gdy zmiana taryfy nastąpi w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego, opłaty za gaz zostaną proporcjonalnie naliczone – według liczby dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne