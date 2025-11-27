Dobra wiadomość dla sporej grupy emerytów - fiskus może oddać część pieniędzy, które potrącono z tzw. trzynastek i czternastek. To nie masowe „500+ dla seniorów”, ale dla wielu osób zwrot rzędu kilkuset złotych naprawdę robi różnicę. Ważne jest to że wszystko zależy od progu dochodowego i terminu rozliczeń PIT za 2025 r.

Reklama

Kto może liczyć na zwrot?

Zwrot dotyczy emerytów i rencistów, którym w 2025 r. potrącono zaliczki na podatek od dodatkowych świadczeń (trzynastki i czternastki) oraz których łączny roczny dochód z emerytur (wliczając te dodatki) nie przekroczył 30 000 zł brutto. Innymi słowy - jeśli suma twoich świadczeń rocznych zmieściła się w limicie, masz szansę na odzyskanie nadpłaconego PIT.

Ile można dostać?

Wysokość zwrotu zależy od wysokości miesięcznej emerytury (im wyższa - tym większy zwrot, aż do określonego limitu). Przykładowe wyliczenia publikowane w mediach pokazują, że zwrot może zaczynać się od ok. 200 zł (dla najniższych emerytur) i dochodzić do około 420-426 zł dla emerytury brutto około 2,4 tys. zł. Dokładna kwota zależy od tego, ile PIT zapłacono od trzynastej i czternastej w danym roku.

Przykładowo (orientacyjne wartości):

emerytura 1 500 zł brutto - zwrot ok. 210 zł;

emerytura 1 800 zł brutto - zwrot ok. 282 zł;

emerytura 2 400 zł brutto - zwrot ok. 426 zł.

Kiedy i jak wypłacą pieniądze?

Rozliczanie PIT za 2025 rok (a więc moment, w którym seniorzy mogą ubiegać się o zwrot) rozpoczyna się po otwarciu kampanii PIT - według informacji medialnych okres składania rozliczeń to standardowo 15 lutego-30 kwietnia 2026 r. (dokładne terminy i szczegóły procedury zależą od organów skarbowych oraz od tego, czy rozliczasz się samodzielnie, czy za ciebie zrobi to ZUS/KRUS). W praktyce to wtedy można spodziewać się przelewów związanych ze zwrotem nadpłaconego PIT.

Czy ZUS/KRUS zrobi to automatycznie?

Nie zawsze. Część świadczeniobiorców otrzyma rozliczenie „z urzędu” lub przez ZUS/KRUS, jednak inni będą musieli złożyć zeznanie podatkowe (PIT) za 2025 r., by doprosić się zwrotu. Najszybszą ścieżką dla wielu osób jest rozliczenie elektroniczne (e-PIT/portal podatkowy), które może przyspieszyć wypłatę zwrotu - w innych przypadkach trzeba złożyć tradycyjne zeznanie w urzędzie skarbowym.

Obowiązujące prawo

Prawo daje emerytom możliwość uniknięcia potrącania zaliczek od dodatkowych świadczeń (np. „trzynastki” i „czternastki”) lub - gdy zaliczki już pobrano - odzyskania nadpłaty przy rocznym rozliczeniu. Podstawą jest art. 31c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje, że płatnik (np. ZUS) nie pobiera zaliczek, jeśli podatnik złoży wniosek i przewiduje, że jego dochody opodatkowane skalą nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Tekst ujednolicony ustawy (ISAP) i brzmienie art. 31c znajdziesz w publikacji Dziennika Ustaw.

Co zrobić krok po kroku?

Sprawdź prognozowany roczny dochód (suma emerytur + trzynastka/czternastka). Jeżeli spodziewasz się, że nie przekroczy 30 000 zł, możesz skorzystać z procedury opisanej poniżej. Jeśli chcesz, żeby ZUS nie pobierał zaliczek w danym roku - złóż wniosek EPD-21 (wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek do 30 000 zł). Formularz i instrukcja są dostępne na stronie ZUS (PUE / PDF). Po złożeniu ZUS nie będzie potrącał miesięcznych zaliczek do czasu, aż suma świadczeń nie przekroczy 30 000 zł. Jeśli zaliczki już pobrano - odzyskasz je przy rocznym rozliczeniu PIT (np. PIT-37 lub - w zależności od sytuacji - PIT-36). Możesz rozliczyć się elektronicznie przez serwis Twój e-PIT / e-US (podatki.gov.pl) - elektroniczne złożenie zwykle przyspiesza zwrot. Przygotuj dokumenty od ZUS: w zależności od sytuacji otrzymasz od organu rentowego formularz PIT-40A albo informację PIT-11A / PIT-11 - będą one potrzebne do rozliczenia/wniosku o zwrot. ZUS udostępnia deklaracje PIT na PUE. Terminy i zwrot: kampania rozliczeń za dany rok zwykle obejmuje okres wiosenny następnego roku (rozliczenia za 2025 r. składane w 2026 r. - standardowo w terminie wskazywanym przez urzędy), a zwrot nadpłaty z e-deklaracji następuje szybciej (np. w praktyce urzędy wskazują procedury zwrotu - ok. 45 dni przy e-złożeniu). Sprawdź dokładne daty w komunikatach MF/KAS w danym roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania