Singapur po raz pierwszy zajął pierwsze miejsce w Indeksie Globalnej Konkurencyjności Talentów (GTCI) 2025. Sukces ten zawdzięcza solidnemu systemowi edukacji, sprawnemu zarządzaniu i proaktywnemu podejściu do utrzymywania elastycznej, gotowej na innowacje siły roboczej w dobie sztucznej inteligencji.

Indeks Globalnej Konkurencyjności Talentów opracowuje szkoła biznesu INSEAD we współpracy z działającym w Waszyngtonie think tankiem Portulans Institute. Przy tworzeniu zestawienia oceniano, w jaki sposób kraje rozwijają, przyciągają i zatrzymują talenty.

Tegoroczny, 11. raport, zatytułowany „Odporność w dobie zmian”, sklasyfikował 135 gospodarek świata na podstawie 77 wskaźników, takich jak kompetencje i koncentracja talentów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

CNBC cytuje wypowiedź Rafaela Escalona Reynoso, dyrektora generalnego Portulans Institute, który powiedział, że raport pojawia się w momencie, gdy szybkie zmiany technologiczne, niepewność geopolityczna i głębokie przemiany społeczne sprawiają, że wiarygodne wskaźniki talentów są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Singapur na szczycie listy

Na szczycie zestawienia znalazł się Singapur, którego rozwój, w ocenie autorów rankingu, stanowi ważny kamień milowy nie tyko dla kraju, ale i dla całego regionu w rywalizacji o utalentowanych pracowników.

Według raportu, miasto-państwo znajduje się w pierwszej dziesiątce w czterech z sześciu filarów i poczyniło znaczące postępy w zakresie zatrzymywania talentów, co umożliwiło awans o siedem pozycji.

Singapur został najwyżej sklasyfikowany na świecie Singapur pod względem edukacji formalnej oraz „ogólnych umiejętności adaptacyjnych”, obejmujących kompetencje interpersonalne, kompetencje cyfrowe i myślenie zorientowane na innowacje.

Pierwszy taki przypadek w historii

Szwajcaria spadła na 2. pozycję, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii GTCI. We wszystkich poprzednich edycjach Helweci znajdowali się na szczycie listy. Mimo spadku Szwajcaria nadal ma silną pozycję, plasując się wielu kategoriach wyników w pierwszej piątce, w tym pod względem dostępu do internetu w szkołach (1. miejsce), skuteczności rządu (2. miejsce) i migracji umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji (4. miejsce).

Dominacja Europy

W rankingu nadal dominują kraje europejskie o wysokich dochodach, które zajęły siedem z dziesięciu pierwszych miejsc.

Poza Szwajcarią na liście TOP10 znalazły się jeszcze Dania, Finlandia, Szwecja, Holandia, Norwegia i Luksemburg, które plasują się kolejno na pozycjach od 3. do 8. Na dziewiątej pozycja uplasowały się Stany Zjednoczona, a stawkę zamyka Australia.

Spadek USA

W tegorocznej edycji Stany Zjednoczone osiągnęły najgorszy wynik od 2013 r. spadając z trzeciego miejsca w 2023 r. USA osiągnęły dobre wyniki w takich obszarach, jak wspieranie i rozwój talentów. Natomiast spadki w kategoriach otwartości i kształcenia ustawicznego zepchnęły USA z podium o sześć miejsc w dół.

