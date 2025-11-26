Witkoff przyleci do Moskwy

- Jeśli chodzi o Witkoffa, mogę powiedzieć, że osiągnięto wstępne porozumienie, że przyjedzie on do Moskwy w przyszłym tygodniu - oświadczył doradca Putina. Dodał on, że do Moskwy przybędą również „inni przedstawiciele administracji (krajów - PAP) zaangażowanych w sprawy Ukrainy”.

Reklama

Porozumienie pokojowe ws. Ukrainy

We wtorek Trump powiedział, że do ustalenia porozumienia pokojowego dla Ukrainy zostało tylko kilka punktów spornych, wobec czego polecił Witkoffowi spotkać się z Putinem, a minister sił lądowych Dan Driscoll będzie prowadzić rozmowy ze stroną ukraińską.

Wcześniejsza kompromitacja Steve'a Witkoffa

Uszakow odniósł się też do ujawnionych przez agencję Bloomberga informacji, że podczas jego rozmowy telefonicznej z Witkoffem 14 października wysłannik Trumpa miał mu radzić, jak podejść do Trumpa przed jego spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W ocenie Uszakowa opublikowanie przez Bloomberga transkrypcji z tej rozmowy było próbą utrudnienia rozmów dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego dla Ukrainy.

- Jest mało prawdopodobne, aby miało to na celu poprawę stosunków - powiedział Uszakow, zapytany o sprawę przez dziennikarza rosyjskiej telewizji państwowej o powód ujawnienia rozmowy.