Polska wygrała wyścig o miliardy euro na zbrojenia. Historyczna decyzja UE

Premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia Rady Ministrów zwrócił uwagę, że program SAFE to "wielki, europejski projekt bardzo tanich, praktycznie darmowych kredytów". Szef polskiego rządu zauważył, że "oczywiście nie ma nic za darmo, ale są to bardzo uprzywilejowane kredyty, terminy spłat są bardzo korzystne i Polska stała się największym beneficjentem tego projektu".

Reklama

Tusk potwierdził, że blisko 44 miliardy euro z UE zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu dronowego oraz realizację Tarczy Wschód.

– To były wysiłki naszej dyplomacji przez długie tygodnie i miesiące, i w końcu uzyskaliśmy tę jednoznaczną akceptację całej Europy, że Tarcza Wschód, tak jak nasza wschodnia granica, to jest wspólny obowiązek całej UE i że Europa wreszcie zaczęła to traktować jako miejsce, gdzie inwestujemy europejskie pieniądze, a nie tylko nasze polskie – zwrócił uwagę premier.

Dodał, że z funduszy w ramach programu SAFE finansowane będą też projekty kosmiczne, rozwój sztucznej inteligencji w obronności, cyberbezpieczeństwo, program Bezpieczny Bałtyk. Środki z SAFE – jak mówił premier – będą też przeznaczone na zakup sprzętu dla Wojska Polskiego, policji i Straży Granicznej.

Miliardy euro popłyną z Brukseli. Polska największym beneficjentem

Tusk podkreślił, że Polska zabiegała, aby program SAFE był inicjatywą także na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. – Będziemy mogli finansować z programu SAFE także drogi i linie kolejowe, które mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem państwa polskiego – podkreślił Tusk.

– To jest nie tylko kwestia naszego bezpieczeństwa wprost, takiego militarnego, ale to jest wielki program rozwojowy (...). SAFE będzie także programem, z którego skorzysta polski przemysł obronny i to w tej najważniejszej dla nas wersji, czyli najbardziej innowacyjnej przynoszącej w związku z tym korzyści dla całej gospodarki – powiedział szef rządu.

Program SAFE opiewa na 150 mld euro. Polsce przyznana została największa część z tej puli – 43,7 mld euro. Pożyczki w ramach SAFE, udzielane krajom UE, a zaciągane przez KE, będą gwarantowane unijnym budżetem. Środki będzie można przeznaczać zarówno na sprzęt wojskowy, jak i amunicję.