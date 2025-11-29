Polska gospodarka rozwija się nieustająco od ponad 30 lat

„The Times” zauważa, że polska gospodarka rozwija się nieustająco od ponad 30 lat mimo światowego kryzysu finansowego z 2008 r. i pandemii Covid, a do końca roku dołączy do elitarnego klubu krajów, których PKB przekracza 1 bilion dolarów.

Dziennik podkreśla, że w przeciwieństwie do innych państw, które wyszły z narzuconego przez ZSRR systemu, Polska pozostała wierna założeniom reform i doprowadziła do końca prywatyzację. „Zbudowała silne i niezależne instytucje, w tym audytorów, rzeczników, sądy i bank centralny, powstrzymując oligarchię i korupcję, która pojawia się w innych krajach byłego bloku wschodniego. W praktyce jej przywódcy przewyższyli Thatcher w Thatcher” - stwierdzili autorzy tekstu, przypominając, że gdy przywódca Solidarności Lech Wałęsa zapowiadał przekształcenie zrujnowanej gospodarki w „drugą Japonię”, nie był traktowany poważnie.

Polska ma jeszcze w tym roku wyprzedzić Japonię pod względem PKB na mieszkańca

- Wszyscy się śmiali – powiedział brytyjskim dziennikarzom premier Tusk. - Ludzie uważali, że jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. W tamtych czasach Japonia była symbolem nowoczesności... A teraz? Tak, dogoniliśmy ich - stwierdził. „The Times” przypomniał, że Polska ma jeszcze w tym roku wyprzedzić Japonię pod względem PKB na mieszkańca skorygowanego o parytet siły nabywczej i nie jest wykluczone, że w przyszłej dekadzie polskie gospodarstwa domowe będą miały dochody wyższe niż gospodarstwa brytyjskie.

„The Times” ostrzega jednak, że o ile przez pierwsze 35 lat kapitalizmu Polska doganiała państwa Zachodu, to w czasie kolejnych 20 będzie musiała skupić się na unikaniu jego błędów.

Polska importerem siły roboczej

Dziennik podkreślił też, że kraj, z którego w świat wyjeżdżali emigranci, obecnie stał się importerem siły roboczej. Ze względów demograficznych liczba osób pracujących zmniejszy się o 2 miliony - ponad 10 proc. Wskaźnik dzietności spadł z dwóch urodzeń na kobietę w 1990 roku do 1,1 obecnie, co jest jednym z najniższych w UE.

Coraz większe oczekiwania pracowników

W miarę jak Polska się wzbogaca, pensje i oczekiwania pracowników zbliżają się do zachodnioeuropejskich standardów. Płaca minimalna wzrosła czterokrotnie w ujęciu realnym od momentu, kiedy wprowadzono ją w 1994 r. - przypomniał dziennik. Cytuje wypowiedź założyciela InPostu Rafała Brzoski. Obawia się on, że jeśli kraj zacznie zachowywać się tak jak bogatsze narody, którym kiedyś zazdrościł, to dawna etyka pracy Polaków osłabnie. - Jeśli będziemy się zatrzymywać, zostaniemy w tyle - powiedział dziennikarzom.

Na razie - zauważył dziennik - Polska instaluje turbiny wiatrowe na morzu w tempie porównywalnym z Niemcami, buduje nowe linie elektryczne dwa razy szybciej niż Wielka Brytania i planuje budowę pierwszej elektrowni jądrowej. I mimo wszystkich dostrzegalnych zagrożeń dla polskiej gospodarki tylko lubiący ryzyko gracz giełdowy zagrałby „przeciwko krajowi, który już spełnił marzenie Lecha Wałęsy o Japonii nad Wisłą” - podkreśliła gazeta.