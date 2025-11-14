Według wstępnych szacunków, w trzecim kwartale 2025 r. PKB skorygowany sezonowo wzrósł o 0,2 proc. w strefie euro i o 0,3 proc. w UE w porównaniu z poprzednim kwartałem – podał Eurostat. Urząd statystyczny Unii Europejskiej podał też, ze w porównaniu z kwartałem sprzed roku sezonowo skorygowany PKB wzrósł o 1,4 proc. w strefie euro i o 1,6 proc. w UE.

Polska w czołówce wzrostów

Najszybciej w całej Unii Europejskiej rozwijała się gospodarka Irlandii. W trzecim kwartale 2025 r. PKB Zielonej Wyspy było na 12,3 proc. większe niż przed rokiem. Na drugim miejscu znalazła się Polska, gdzie roczny wzrost PKB był na poziomie 3,7 proc.. Za nami znalazły się Cypr (3,6 proc.) i Bułgaria (3,2 proc.).

Także w ujęciu kwartalnym Polska znalazła się w czołówce wzrostów. Na szczycie listy była Szwecja, gdzie PKB od poprzedniego kwartału wzrosło o 1,1 proc., a na drugim Cypr ze wzrostem na poziomie 0,9 proc.

Na kolejnym miejscu plasuje się Polska. W ciągu trzech miesięcy trzeciego kwartału polska gospodarka rosła w tempie 0,8 proc. Wzrosty na tym samum poziomie odnotowały także Słowenia i Portugalia.