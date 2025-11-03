W 2024 roku 8,2 proc. osób w wieku 18 lat i starszych, deklarujących, że mają pracę (zatrudnienie lub samozatrudnienie) w Unii Europejskiej, było zagrożonych ubóstwem – podał Eurostat. Urząd statystyczny UE zauważył też, że odsetek ten był wyraźnie niższy wśród kobiet (7,3 proc.) niż wśród mężczyzn (9,0 proc.).

Reklama

Największe ryzyko ubóstwa wśród pracujących

Ciekawe, że wśród krajów Unii Europejskiej najwyższy wskaźnik osób pracujących i jednocześnie zagrożonych ubóstwem jest w Luksemburgu, który zazwyczaj jest na szczycie listu państw Wspólnoty pod względem dobrobytu materialnego gospodarstw domowych. Tymczasem aż 13,4 proc. pracowników w Luksemburgu grozi ubóstwo. Kraje na kolejnych miejscach są już bardziej oczywiste. Na drugim miejscy znalazła się Bułgaria, gdzie 11, 8 proc. pracowników zagrożonych jest ubóstwem. Kolejne są Hiszpania (11,2 proc.), Rumunia (10,9 proc.) oraz Grecja (10,9 proc.).

Najmniejsze ryzyko ubóstwa osób zatrudnionych

Na drugim krańcu zestawienia znalazły się Finlandia i Czechy. W tych krajach tylko nieznaczny odsetek pracowników ma dochody poniżej 60 proc. ekwiwalentu mediany dochodów. W Finlandii odsetek osób pracujących, którym grozi ubóstwo był na poziomie 2,8 proc.. Niewiele więcej, bo 3,6 proc. zatrudnionych Czechów zagrożonych jest ubóstwem.

Ubóstwo wśród pracujących według płci

Jak podaje Eurostat w 22 krajach Unii Europejskiej wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród pracujących był wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Największa różnica między płciami wystąpiła w Rumunii, gdzie wynosiła aż 8,1 punktu procentowego. W Rumunii aż 14,4 proc. pracujących mężczyzn miało dochody na poziomie, który był niższy niż próg ubóstwa w tym kraju, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosiła tylko 6,3 proc.

W Niemczech wskaźniki były takie same dla mężczyzn i kobiet, natomiast w Czechach, na Łotwie, Cyprze i w Luksemburgu wskaźniki były wyższe dla kobiet niż dla mężczyzn.

Zagrożenie ubóstwem wśród pracujących Polaków

Polska ma dziesiąty najwyższy wskaźnik ubóstwa wśród osób pracujących w całej Wspólnocie. W naszym kraju w 2024 r. odsetek pracowników, którym mimo stałej pracy groziło ubóstwo był na poziomie 9,1 proc. i był wyższy o 0,9 pp niż wynosiła średnia dla całej Unii Europejskiej.

Podobnie jak w większości państw UE, także w Polsce problem ten dotyczył w większym stopniu mężczyzn niż kobiet. Wskaźnik dla mężczyzn był na poziomie 10,1 proc., podczas gdy dla kobiet wynosiła 8,1 proc., o 2 pp mniej

Czym jest wskaźnik zagrożenia ubóstwem

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem to odsetek osób, których ekwiwalentny dochód rozporządzalny (po uwzględnieniu transferów socjalnych) jest niższy od progu zagrożenia ubóstwem, który wynosi 60 proc. krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu rozporządzalnego po uwzględnieniu transferów socjalnych.

Wskaźnik ten nie mierzy bogactwa ani ubóstwa, lecz niskie dochody w porównaniu do innych mieszkańców danego kraju, co niekoniecznie oznacza niski standard życia.