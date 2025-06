W 2024 r. rzeczywista konsumpcja indywidualna na mieszkańca (AIC per capita) wyrażona w standardzie siły nabywczej (PPS) wahała się od 72 proc. do 141 proc. średniej UE we wszystkich 27 krajach UE – podał Eurostat.

Kraje z najwyższym wskaźnikiem AIC

Jak wynika z danych, dziewięć państw Unii Europejskiej odnotowało wskaźnik AIC na mieszkańca powyżej średniej UE. Najwyższe poziomy odnotowano w Luksemburgu, gdzie rzeczywista konsumpcja indywidualna na mieszkańca z uwzględnieniem standardu siły nabywczej była na poziomie 141 proc. średniej UE. Na kolejnych miejscach znalazły się Holandia ze wskaźnikiem 120 proc. średniej UE i Niemcy (118 proc.). Pozostałe kraje ze wskaźnikiem powyżej średniej to: Belgia, Austria, Dania, Francja, Szwecja i Finlandia.

Kraje z AIC poniżej średniej

W osiemnastu krajach europejskiej Wspólnoty odnotowano AIC na mieszkańca poniżej średniej UE.

Najniższy wskaźnik na poziomie 72 proc. odnotowano na Węgrzech (28 proc. poniżej średniej UE), a następnie w Bułgarii i Estonii, gdzie AIC wynosił 74 proc. (o 26 proc. mniej niż wynosiła średnia UE).

AIC Polski nieznacznie wzrósł

Polska znalazła się w grupie państw, w których indywidualna konsumpcja była poniżej średniej UE. W 2024 r. AIC w PPS był na poziomie 84 proc., co oznacza, że do średniej liczonej dla całej Wspólnoty brakowało 16 proc. To wynik nieznacznie lepszy niż w poprzednim roku, gdy AIC wynosił 83 proc. średniej UE. Ale dużo lepszy niż w 2018 r., gdy wskaźnik AIC na mieszkańca wyrażony w standardzie siły nabywczej był na poziomie 79 proc.

Rzeczywista konsumpcja indywidualna (AIC)

„Rzeczywista konsumpcja indywidualna (AIC) składa się z towarów i usług faktycznie konsumowanych przez gospodarstwa domowe, niezależnie od tego, czy zostały one zakupione i opłacone bezpośrednio przez gospodarstwa domowe, przez rząd lub organizacje non-profit. AIC per capita można uznać za wskaźnik dobrobytu materialnego gospodarstw domowych" – wyjaśnia Eurostat.

PKB na mieszkańca

O ile AIC na mieszkańca jest miara zamożności gospodarstw domowych, to produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca, uważany jest za miarą aktywności gospodarczej.

Również w przypadku PKB per capita widoczne były duże różnice między państwami członkowskimi UE. Jak pokazują dane Eurostatu dziesięć krajów Unii Europejskiej odnotowało PKB na mieszkańca powyżej średniej UE. Najwyższy PKB na mieszkańca odnotowano w Luksemburgu (242 proc. średniej UE), Irlandii (211 proc.) i Holandii (136 proc.). Najniższy PKB na mieszkańca odnotowano w Bułgarii (66 proc. średniej UE), Grecji (70 proc.) i na Łotwie (71 proc.).

W 2024 r. PKB per capita w Polsce było na poziomie 79 proc. średniej UE.