Stan globalnej płodności. Afryka napędza wzrost populacji świata [MAPA]

W 1963 r. kobiety w ciągu swojego życia rodziły średnio 5,3 dzieci. Do 2023 r. liczba ta zmniejszyła się o ponad połowę do 2,2. W tym samym okresie globalna populacja wzrosła o około 150 proc. z 3,2 miliarda do 8,1 miliarda. Oto kraje, które mimo spadku globalnej płodności napędzają wzrost populacji na świecie.