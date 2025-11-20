Co potrafią agenty AI?

Reklama

Nowe agentowe funkcje to coś więcej niż znane chatboty. Agenty AI w systemie Windows potrafią działać niemal jak ludzie. Klikają, przewijają, piszą, a nawet współpracują z aplikacjami i plikami użytkownika. Dzięki specjalnemu środowisku o nazwie Agent Workspace są w stanie działać równolegle z użytkownikiem, realizując zadania w tle.

Każdy agent działa w odizolowanym środowisku z własnym kontem i dostępem do wybranych folderów, takich jak Pulpit, Dokumenty czy Muzyka. To zapewnia użytkownikowi kontrolę nad działaniami agenta, a jednocześnie pozwala na wysoką efektywność jego pracy. Microsoft zapowiada rozwój tego rozwiązania i planuje stopniowe udostępnianie kolejnych wersji.

Nowe możliwości – nowe zagrożenia

Suport Microsoftu nie owija w bawełnę: Agenty AI mogą zostać wykorzystane w nieautoryzowany sposób. Jednym z głównych zagrożeń jest tzw. cross-prompt injection – technika, w której złośliwa zawartość np. w dokumencie lub stronie internetowej, może „oszukać” agenta i skłonić go do wykonania niechcianych działań.

/> />

Skutki mogą być poważne – od przesyłania prywatnych danych na zewnątrz po instalację złośliwego oprogramowania. Co gorsza, nawet bez ataku, AI potrafi popełniać błędy, które mogą prowadzić do nieprzewidzianych skutków. To właśnie dlatego Microsoft tak mocno podkreśla potrzebę świadomości użytkownika.

Eksperyment pod kontrolą

Funkcja Agent Workspace dostępna jest tylko dla użytkowników Windows Insider w wersji eksperymentalnej. Domyślnie jest wyłączona, a jej aktywacja wymaga ręcznego włączenia przez administratora systemu. Tym samym Microsoft jasno sygnalizuje: to technologia w fazie testów, która może wiązać się z ryzykiem.

To podejście pozwala firmie gromadzić opinie, jednocześnie nie narażając wszystkich użytkowników. Transparentność Microsoftu w tym przypadku to wyraz troski o bezpieczeństwo, ale i próba budowania zaufania do przyszłych aktualizacji.

/> />

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Microsoft opracował szereg zasad, które mają chronić użytkowników i ich dane. Każde działanie agenta ma być rejestrowane, możliwe do prześledzenia i kontrolowane przez właściciela komputera. Agenci działają na zasadzie najmniejszych możliwych uprawnień, a każda próba dostępu do danych wymaga uprzedniego zatwierdzenia.

/> />

Firma przypomina, że AI nawet najbardziej zaawansowane, może zostać zaatakowane jak każdy inny element systemu. Dlatego nieustannie pracuje nad ulepszeniami zabezpieczeń w ramach inicjatywy Secure Future Initiative, współpracując z globalną społecznością specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Co powinien wiedzieć użytkownik Windows 11?

Jeśli jesteś ciekawy nowości, jakie oferuje Windows 11 w zakresie Agentów AI, ale chcesz uniknąć potencjalnych kłopotów, zachowaj ostrożność. Nie włączaj eksperymentalnych funkcji bez zrozumienia ich konsekwencji. To nie jest jeszcze narzędzie dla każdego, szczególnie jeśli cenisz prywatność i bezpieczeństwo swoich danych.

Zanim Agenty AI trafią do wszystkich użytkowników, Microsoft ma jeszcze sporo pracy do wykonania. Ale jedno jest pewne – przyszłość systemów operacyjnych zaczyna się dziś, a my jesteśmy jej świadkami.



Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/windows/experimental-agentic-features-a25ede8a-e4c2-4841-85a8-44839191dfb3