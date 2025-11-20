Podwyżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Jak czytamy w „Rz”, biznes czeka podwyżka minimalnej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na skali i liniowym PIT oraz składki zdrowotnej dla firm na karcie podatkowej. Zapłacą miesięcznie o 117,58 zł więcej. Obecnie to 314,96 zł, a będzie 432,54 zł.

Zmiana zasad wyliczania składki zdrowotnej

„Wynika to z faktu, że korzystne zasady wyliczania składki (ustalanie jej od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie od pełnej kwoty) zostały wprowadzone w przepisach tylko na 2025 rok” – pisze „Rz”.

Resorty zdrowia i finansów poinformowały „Rz”, że nie pracują nad przedłużeniem takich zasad wyliczania składki.

„Rz” podała, że podwyżka nie ominie też rozliczających się ryczałtem. W tym przypadku szczegóły będą znane w styczniu.