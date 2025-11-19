Umowa z Mercosur i mechanizmy ochronne

Bregeon skomentowała w ten sposób zaakceptowanie prośby Francji dotyczącej wzmocnienia mechanizmów, które miałyby chronić pewne szczególne produkty rolne; chodziłoby też o możliwość interwencji w przypadku destabilizacji rynku. - Jest to postęp, ale Francja chce upewnić się, że ten mechanizm będzie można łatwo aktywować. Dlatego potrzebna jest dalsza praca - powiedziała Bregeon.

Pestycydy i normy importowanych produktów

Wspomniała także o działaniach symetrycznych, które miałyby zapewnić, że pestycydy zakazane w Unii Europejskiej będą też zakazane w produktach pochodzących z krajów bloku Mercosur.

Władze francuskie domagają się ponadto skuteczniejszych kontroli, aby zapewnić, że produkty z importu spełniają normy europejskie.

Bregeon powiedziała, że dopiero na podstawie wyników uzyskanych w tych trzech niepokojących Paryż sprawach Francja zajmie ostateczne stanowisko na temat umowy.

Za mało krajów, aby zablokować umowę

Agencja AFP oceniła, że Francja wydaje się zdawać sobie sprawę z tego, że będzie miała trudności ze zbudowaniem wystarczająco dużej koalicji, by sprzeciwić się porozumieniu z Mercosur, jako że Włochy raczej tę poprą umowę. W międzyczasie Paryż intensyfikuje dialog z Brukselą w celu osiągnięcia pewnych ustępstw - podkreśliła AFP.

Źródło w parlamencie powiedziało agencji, że głosowanie w Parlamencie Europejskim nad porozumieniem nie będzie łatwe i że przeciwni umowie będą europosłowie z Francji i większość eurodeputowanych z Polski. Źródło to oszacowało liczbę potencjalnych głosów przeciwko umowie na 300, wobec 720 miejsc w PE.

Czy umowa z Mercosur jest zgodna z traktatami?

Około 145 europosłów z tzw. nieformalnej grupy PE ds. Mercosuru złożyło wniosek do władz PE o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opinii w sprawie zgodności umowy UE-Mercosur z traktatami unijnymi. Wniosek powinien zostać poddany pod głosowanie podczas sesji plenarnej, która odbędzie się w dniach 24-27 listopada.

Komisja Europejska przyjęła na początku września umowę handlową z państwami Mercosuru (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Boliwią, Urugwajem). W odpowiedzi na obawy sektora rolnego KE zapowiedziała hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadwyżki produktów oraz możliwość rekompensat. Umowa budzi jednak cały czas kontrowersje w unijnych stolicach.

Z Paryża Anna Wróbel