KE przyjęła umowę handlową Mercosur

Komisja Europejska przyjęła w środę umowę handlową z blokiem państw Ameryki Południowej, Mercosur. Zaproponowała porozumienie tymczasowe, które będzie obowiązywać do czasu ratyfikowania całościowej umowy przez parlamenty narodowe. Ponadto Komisja zapowiedziała "hamulec bezpieczeństwa" w przypadku nadmiernego napływu produktów z tych krajów. W przypadku zakłóceń na rynku rolnicy będą mogli skorzystać z rekompensat w ramach rezerwy rolnej w wysokości 6,3 mld euro w przyszłym budżecie UE.

Reklama

Rolnicy nie chcą rekompensat, wolą ochronę produkcji

"Tak naprawdę nie chciałbym rekompensat, bo one osłabiają naszą produkcję, wolałbym raczej ochronę produkcji rolnej" - powiedział w środę PAP Szmulewicz.

Zwrócił uwagę, że produkcja żywności w krajach Ameryki Południowej odbywa się przy niższych kosztach energii czy pracy, a z tym trudno jest konkurować. Tymczasem produkcja rolna w UE jest najwyższej jakości i powinna być przykładem dla pozostałych wytwórców żywności. Jak mówił, "cały świat potrzebuje żywności, a wszyscy chcą dostać się do Europy, bo tu się dobrze płaci, Europa jest bogatą częścią świata".

Szmulewicz podkreślił, że UE jest największym producentem żywności, a napływ tanich produktów z krajów Mercosur może spowodować trudności w zbyciu rodzimej produkcji, rolnicy "będą jechali" na rekompensatach, a unijne produkcja rolna będzie spadała.