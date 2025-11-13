Ministra rolnictwa: Projekt „nie chroni interesów rolników” francuskich

Macron na spotkaniu z delegacją rolników „nadzwyczaj wyraźnie” powiedział im, że projekt umowy „taki, jaki jest dzisiaj, napotka stanowczy sprzeciw Francji” - relacjonowała Genevard.

Jak dodała, jeśli nie będzie mechanizmów ochronnych, „symetrycznych środków”, a także „kontroli na granicach”, to „Francja nie może zatwierdzić na tym etapie projektu umowy z krajami Mercosur”. Genevard podkreśliła, że projekt ten „nie chroni interesów rolników” francuskich.

Słowa Macrona ws. umowy Mercosur

Macron powiedział w Brazylii w minionym tygodniu, że jest nastawiony „raczej pozytywnie” w sprawie podpisania umowy z blokiem Mercosur, choć „zachowuje czujność” w tej sprawie. Powołał się wtedy na „pozytywną odpowiedź” Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmów ochronnych.

Genevard zastrzegła w zeszłym tygodniu, że gwarancje zaoferowane Francji nie są jeszcze wystarczające. Zaznaczyła, że mechanizmy ochronne należą do „czerwonych linii” Paryża, choć w kwestii tej są postępy. Jako drugi z warunków Francji wymieniła wzmocnione kontrole, by „zagwarantować bezpieczeństwo konsumentów”. Trzecim jest upewnienie się, że importowane produkty będą zgodne z francuskimi standardami sanitarnymi i środowiskowymi.

Umowa z Mercosur

Umowa, negocjowana od 25 lat, ma otworzyć rynki Ameryki Południowej na towary europejskie. Zapisy budzą jednak sprzeciw europejskich rolników - w tym polskich - którzy obawiają się zalania europejskiego rynku przez tanie produkty rolne z krajów Mercosur.

W odpowiedzi na te obawy do projektu umowy wprowadzono mechanizmy ochronne - poza limitem wolumenu importu konkretnych towarów (np. wołowiny) prowadzona ma być kontrola lokalnych rynków. Przy stwierdzeniu 10-procentowej obniżki ceny importowanego towaru przy jednoczesnym 10-procentowym wzroście wolumenu importu wszczęte ma być 21-dniowe postępowanie; KE będzie mogła zdecydować o potencjalnym zawieszeniu preferencyjnych warunków importu.

Z Paryża Anna Wróbel