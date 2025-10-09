Rolnicy z UE boją się umowy z Mercosur

„Puls Biznesu” przypomina, że Komisja Europejska (KE), zgodnie z obietnicą złożoną przy zatwierdzeniu 3 września 2025 r. samego tekstu umowy, zaproponowała 8 października mechanizm ochronny, mający obronić unijnych rolników przed nagłym wzrostem importu zza Atlantyku oraz przed spadkiem cen w UE.

Reklama

Jednak, jak dodaje „PB”, „rolnicy z państw zagrożonych wlaniem się importu we wrażliwych sektorach nie wierzą w żadne polityczno-urzędnicze obietnice”.

Nasz rynek najbardziej odczuje presję Mercosuru

„Protestacyjnemu peletonowi zasadnie przewodzą producenci polscy, ponieważ ze struktury rolnego handlu wychodzi, że to nasz rynek najbardziej odczuje presję Mercosuru. Żadne protesty jednak już nie pomogą, wyznaczony został wstępnie termin, gdy Rada UE legislacyjnie zatwierdzi umowę, a także ochronne rozporządzenie – 3 grudnia.” – zauważa „PB”.

W opinii dziennika wynik głosowania 27 państw w Radzie UE będzie oczywistością. Choć polski rząd konsekwentnie potwierdza sprzeciw, to najprawdopodobniej zostanie całkiem osamotniony, a traktatową mniejszość blokującą musiałyby stworzyć co najmniej cztery państwa, zamieszkane przez co najmniej 35 proc. ludności UE.