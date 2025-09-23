Umowa z państwami bloku Mercosur

Szef resortu wziął udział w dwudniowym posiedzeniu ministrów rolnictwa państw członkowskich. We wtorek - w drugim dniu obrad - poruszona zostanie kwestia umowy UE z blokiem państw południowoamerykańskich Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj).

Krajewski przypomniał, że zgodnie z uchwałą Sejmu Polska nie zgadza się na wejście umowy „w takim kształcie, który był proponowany”. - Szukamy tej mniejszości blokującej. Mamy jednolite stanowisko z Francją, natomiast z innymi krajami rozmawiamy i też widzimy, że to nie są łatwe rozmowy - powiedział.

Kiedy umowa handlowa Mercosur wejdzie w życie?

By umowa z Mercosurem weszła w życie, potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego oraz co najmniej 15 państw członkowskich w Radzie UE. Stolice będą miały możliwość zablokowania porozumienia, jeśli sprzeciw wyrażą co najmniej cztery z nich.

- Jeżeli nie będzie możliwości zablokowania tej umowy, jeżeli nie będzie tej mniejszości blokującej, musimy jak najlepiej zabezpieczyć interes polskich, europejskich rolników - podkreślił.

Hamulec bezpieczeństwa

Według niego „nowym rozwiązaniem” jest hamulec bezpieczeństwa. - Można (będzie - PAP) reagować, kiedy będzie zbyt duży napływ produktów, które są ujęte w poszczególnych partiach, wielkościach. Jeżeli spadnie dochód w danej branży, też można zastosować te klauzule ochronne - zaznaczył Krajewski.

Jak dodał, ważne będzie też kontrolowanie produktów na granicach. - Nie może być tak, że w Europie rolnicy muszą spełnić najwyższe standardy jakości, a z drugiej strony pozwolimy na wpływ produktów, które tych standardów nie będą spełniać - dodał.

- Możemy to kontrolować, sprawdzać, a ostatecznie konsument zdecyduje o tym, co wkłada do koszyka. W Polsce prowadzimy wiele akcji informacyjno-promocyjnych, chociażby „Produkt polski” - powiedział minister rolnictwa.

