Udział Prezydenta i Pierwszej Damy w Dożynkach Prezydenckich

W niedzielę prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka wzięli udział w Dożynkach Prezydenckich. Uroczystość na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się od Ceremoniału Dożynkowego, podczas którego zaprezentowano wieniec dożynkowy, który zwyciężył w konkursie o nagrodę Prezydenta RP.

Reklama

- Polska Wieś w Pałacu Prezydenckim jest zawsze słuchana i rozwiązywanie problemów polskiej wsi jest jednym z moich najważniejszych zadań - podkreślił w wystąpieniu Karol Nawrocki. - Gdy w ostatnich kilkunastu miesiącach przyglądałem się życiu polskich rolników, to miałem momentami wrażenie, że to wygląda jak siedem plag egipskich. Z jednej strony kłopoty w związku z tym, co przychodzi niestety od naszych partnerów z zachodniej Europy. Z drugiej strony nierówna konkurencja, która przychodzi ze wschodu - kontynuował.

Prezydent odniósł się do unijnej polityki rolnej. - Chcemy być w Unii Europejskiej i będziemy robić wszystko, aby z Unii Europejskiej korzystać i współpracować na partnerskich zasadach, ale moim zadaniem jako prezydenta Polski jest mówić, że nie zgadzamy się na Zielony Ład, który niszczy polskie rolnictwo - powiedział.

Działania dyplomatyczne prezydenta ws. Mercosur

Nawiązał też do procedowanej umowy UE z krajami Mercosur. - Potrzebujemy współpracy z państwami Ameryki Południowej, które są tak blisko naszych wartości, (...) ale gdy słyszę, że mamy podpisać porozumienie Unii Europejskiej z państwami Mercosur, to mówię „nie”. Nie zgadzam się na to i cały swój wysiłek poświęcę na to, żeby to się nie stało - powiedział. Zaznaczył, że rozmawiał na ten temat m.in. z prezydentem i premier Włoch oraz przywódcami państw bałtyckich. - A już niebawem do prezydenta Francji zawożę informację, że prezydent Polski nie zgadza się na podpisanie porozumienia Unii Europejskiej z państwami Mercosur i apeluję o rozwiązanie tej sytuacji - dodał. Karol Nawrocki będzie w Paryżu z roboczą wizytą we wtorek (tego samego dnia odwiedzi też Berlin).

Prezydent podkreślił, że rozumie strategiczną „solidarność z Ukrainą”, jednak „nie możemy godzić się też na nieuczciwą konkurencję ze wschodu, która nie służy naszemu rolnictwu”.

Symboliczne przesłanie: „Karol z polską wsią”

Na koniec wystąpienia gospodarz dożynek nawiązał do swoich spotkań z rolnikami przed wyborami prezydenckimi. - W czasie kampanii wyborczej krzyczeliście „wieś z Karolem”, a teraz prezydent Karol Nawrocki krzyczy „Karol z polską wsią” - zakończył.

3 września Komisja Europejska przyjęła umowę handlową z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem). Zaproponowała też porozumienie tymczasowe, które mają zaakceptować europarlament i państwa członkowskie UE. W odpowiedzi na obawy o sektor rolny, KE zapowiedziała „hamulec bezpieczeństwa" w przypadku nadwyżki produktów oraz możliwość rekompensat.