Zaufanie do Polski jako sojusznika rośnie

Polska cieszy się wyjątkowo wysokim zaufaniem wśród Czechów. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez czeskie Centrum Badania Opinii Publicznej (CVVM) wynika, że aż 81 proc. respondentów uznaje nasz kraj za sojusznika. To najlepszy wynik w zestawieniu wszystkich państw uwzględnionych w badaniu i jednocześnie wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu z analogicznym badaniem w ubiegłogo roku.

Reklama

Z badanie wynika też, że jedynie 13 proc. ankietowanych określiło nasz kraj jako „niezbędnego partnera”, co sugeruje bardziej pragmatyczne niż sojusznicze podejście. Kolejne 6 proc. badanych przyznało, że nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie i wybrało odpowiedź „nie wiem”. Co istotne, w sondażu nie odnotowano ani jednej osoby, która uznałaby Polskę za „przeciwnika” – odsetek takich wskazań wyniósł 0 proc.

Inne państwa w oczach Czechów

Poza Polską wysokie notowania wśród Czechów mają też Niemcy i kraje skandynawskie – za sojusznika uznaje je 66 proc. badanych. Kolejne miejsca zajmują Francja (62 proc.), Wielka Brytania (59 proc.) oraz Słowacja (59 proc.).

Jak się okazuje Rosja, która wywołała największy konflikt w Europie od II wojny światowej ma sowich zwolenników wśród Czechów, na szczęście odsetek ten jest niewielki – tylko 4 proc. respondentów traktuje ją jako sojusznika. Tymczasem Węgry, największy sojusznik Putina w UE, uzyskały 35 proc. wskazań.

Stosunek Czechów do USA i Donalda Trumpa

Sondaż, w którym udział wzięło 1700 osób, objął także Stany Zjednoczone. Jak się okazuje polityka Donalda Trumpa nie jest dobrze odpierana u naszych południowych sąsiadów. Okazuje się, że tylko 23 proc. Czechów uważa USA za sojusznika, podczas gdy 57 proc. traktuje je jako „niezbędnego partnera”, a 10 proc. respondentów uznało Stany Zjednoczone za przeciwnika Republiki Czeskiej.

Dodatkowo aż trzech na czterech badanych negatywnie ocenia działalność prezydenta USA Donalda Trumpa w trakcie jego drugiej kadencji, co pokazuje wyraźne rozbieżności w postrzeganiu USA w kontekście europejskiej polityki.

Źródło: czeskie Centrum Badania Opinii Publicznej (CVVM)