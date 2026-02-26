Ten coroczny obowiązek dotyczy wszystkich emerytów łączących wcześniejsze pobieranie świadczenia z pracą zarobkową. Pobierający wcześniejszą emeryturę lub rentę są zobowiązani do tego, by do końca lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenie o zarobkach z roku poprzedniego. Czym grozi niewysłanie dokumentów?

ZUS przypomina o wysłaniu zaświadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o dopełnieniu formalności. Chodzi o dostarczenie do ZUS zaświadczenia o uzyskanych zarobkach (w przypadku własnej działalności gospodarczej: oświadczenia o deklaracji podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swojego przychodu). Instytucja, jak co roku sprawdza, czy na konto seniora nie przekazała zbyt dużych kwot. To może istotnie wpłynąć na wysokość wypłacanego świadczenia.

Informacja o przychodach jest niezbędna, aby ustalić, czy świadczenie wypłacaliśmy w prawidłowej wysokości. Rencistów oraz wcześniejszych emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), obowiązują limity dotyczące dorabiania do świadczeń. Dlatego osoby te są zobowiązane do końca lutego poinformować nas o dodatkowych przychodach z ubiegłego roku

- można przeczytać w komunikacie ZUS opublikowanym 25 lutego 2026 r.

Czasu nie ma wiele: ZUS na zaświadczenia o zarobkach czeka do końca lutego 2026 r. Warto pamiętać o tym, że koniec miesiąca wypada w weekend.

Czy każdy dorabiający emeryt musi wysłać zaświadczenie o zarobkach?

Nie, dotyczy to tylko osób, które pobierają wcześniejsze świadczenie, a nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Oznacza to, że emeryt, który dorabia po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie musi przejmować się limitem dorabiania do emerytury lub renty. Comiesięczne świadczenie nie zostanie zmniejszone, niezależnie od tego, jakie zarobki uzyskuje. Wyjątkiem są osoby, którym ZUS podwyższył świadczenie do kwoty minimalnej. Jeśli zarobią więcej niż dopłata do kwoty minimalnej, ZUS wypłaci niższe świadczenie (bez podwyższenia).

Przykład Ograniczeniom nie podlegają również renciści pobierający rentę dla inwalidy wojennego lub wojskowego, jeśli ich niezdolność powstała w związku ze służbą ani uprawnieni do renty po w/w inwalidach.

Jak dużo można zarobić, żeby emerytura nie uległa obniżeniu?

Limity dorabiania do emerytury zmieniają się co 3 miesiące, zależą od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Weryfikując zaświadczenia o zarobkach ZUS weźmie jednak dane z całego 2025 roku. Może być tak, że emeryt w poszczególnych miesiącach zarobi mniej (zmieści się w limicie dorabiania), w innych go przekroczy. ZUS weźmie pod uwagę roczny przychód. Instytucja przypomina, że wysyłając zaświadczenie o zarobkach warto przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Dzięki temu świadczenie może zostać rozliczone w korzystniejszy sposób.

W 2025 roku dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 72 562,00 zł brutto, co stanowi 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ubiegłego roku. Emeryci, którzy zarobili więcej, muszą liczyć się z tym, że będą zmuszeni zwrócić nadpłatę.

Z kolei graniczna roczna kwota przychodu za 2025 rok wynosi 134 757,80 zł brutto (to 130% sumy przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń) z ubiegłego roku.

Emeryt, który zarobił więcej niż 70% sumy przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, ale mniej niż 130%, musi liczyć się z tym, że świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ta jednak nie może być wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia (te są różne dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i dla rent rodzinnych.

Ważne Po przekroczeniu kwoty 130% ZUS może wstrzymać wypłatę emerytury lub renty.

Czym może skutkować brak zaświadczenia? Kiedy senior będzie musiał zwrócić pieniądze?

Emeryt, który dorabia do świadczenia i nie poinformuje ZUS o wysokości uzyskanych zarobków może zostać zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz. Zgłoszenie przychodu sprawia, że ewentualny zwrot będzie obejmował wyłącznie ostatni rok.

Jakie zarobki wliczają się do limitów?

Warto pamiętać o tym, że do limitów dorabiania obowiązujących pobierających wcześniejszą emeryturę zaliczają się wynagrodzenia uzyskane z:

umowy o pracę,

umowy zlecenia,

umowy agencyjnej,

umowy o świadczenie usług,

umowy o dzieło zawartej z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy,

pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

profity uzyskiwane z zasiadania w radach nadzorczych spółek,

prowadzonej działalności gospodarczej,

pracy zarobkowej za granicą.

Ważne Do końca lutego każdego roku dorabiający emeryt zobowiązany jest do dostarczenia do ZUS zaświadczenia o uzyskanych zarobkach. Zaświadczenie takie powinno zostać wystawione przez zakład pracy, lub - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność - jako oświadczenie.

Warto wiedzieć, że każdy emeryt, który zamierza dorabiać do wcześniejszej emerytury lub renty jest zobowiązany do zgłoszenia tego do ZUS, informując o podjęciu pracy oraz o przewidywanej wysokości zarobków. Należy to zrobić za pomocą formularza EROP.