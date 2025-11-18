Obowiązek montażu czujników dymu i tlenku węgla, który zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw 22 listopada 2024 roku, obejmuje od końca grudnia 2024 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne, teraz będzie rozszerzony. Od 1 stycznia 2026 roku do katalogu nieruchomości objętych tym rozporządzeniem wchodzą kolejne typy nieruchomości.

Reklama

Kto po 1 stycznia musi zamontować czujniki dymu i czadu?

W 2026 r. wchodzą w życie kolejne nowelizowane przepisy rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw 22 listopada 2024 roku dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ludności i wprowadzenie obowiązku montażu we wszystkich budynkach w całej Polsce czujników dymu i tlenku węgla, powszechnie zwanego cichym zabójcą.

W nowych budynkach mieszkalnych montaż czujników jest już obowiązkiem od końca zeszłego roku. Teraz obowiązek ten będzie rozszerzony na właścicieli kolejnych budynków. Jak podaje portal gov.pl, od 1 stycznia 2026 r. czujniki dymu i czadu muszą być zamontowane we wszystkich (starych i nowych) budynkach handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Dlatego właściciele starych obiektów mają nieco ponad miesiąc, aby doposażyć swoje obiekty w czujki.

Działalność hotelarska nieco później

Kolejna kategoria budynków, która będzie objęta rozporządzeniem to lokale, w których prowadzone są usługi hotelarskie. W tym przypadku właściciele istniejących obiektów mają nieco więcej czasu (ponad pół roku) na doposażenie lokali, ponieważ obowiązek montażu czujków obejmie ich dopiero 30 czerwca 2026 r.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do katalogu lokali, w których prowadzona jest działalność hotelarska wchodzą lokale pod najem krótkotrwały, w tym domy, mieszkania, pokoje i miejsca noclegowe.

Kiedy czujniki dymu i czadu będą obowiązkowe w każdym mieszkaniu?

Najdłuższy czas dostosowania się do nowych przepisów mają właściciele już istniejących prywatnych domów i mieszkań. W przypadku takich lokali obowiązek zainstalowania czujników dymu i czadu będzie obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku. Po tym terminie czujniki będą musiały być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach z piecem spalającym paliwo stałe, ciekłe lub gazowe.

Czujniki ratują życie

Celem wprowadzenia obowiązku zamontowania czujników dymu i czadu, które ostrzegają użytkowników przed zagrożeniem dostatecznie wcześnie, aby uratować życie mieszkańców i użytkowników lokali.

Źródło: gov.pl