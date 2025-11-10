Dlaczego montaż czujnika czadu to ważna decyzja?

Przypomnijmy, że obowiązek montażu czujników czadu w nowo powstających domach wszedł w życie 23 grudnia 2024. Warto jednak pamiętać, że czujnik czadu powinien być w każdym domu i mieszkaniu, gdzie używa się piecyków gazowych, kominków czy kotłów. Choć prawo nie nakłada takiego obowiązku na wszystkich, montaż czujnika znacząco zmniejsza ryzyko zatrucia tlenkiem węgla - substancją, która jest niewidoczna, bezwonna i w wielu przypadkach prowadzi do tragedii.

Reklama

Gdzie zamontować czujnik czadu?

Czujnik czadu, czyli tlenku węgla, to proste urządzenie, które można zamontować samodzielnie. Czujnik należy umieścić tam, gdzie ryzyko emisji tlenku węgla jest największe. Najczęściej są to pomieszczenia, w których używane są urządzenia spalające paliwa. Najlepsze miejsca montażu:

łazienka z piecykiem gazowym tzw. junkersem – czujnik zamontowany w pobliżu urządzenia,

tzw. junkersem – czujnik zamontowany w pobliżu urządzenia, kuchnia z kuchenką gazową lub piecykiem – urządzenie ostrzegawcze najlepiej umieścić jak najbliżej źródła emisji,

– urządzenie ostrzegawcze najlepiej umieścić jak najbliżej źródła emisji, salon z kominkiem – czujnik powinien być widoczny i słyszalny, by ostrzec wszystkich domowników,

– czujnik powinien być widoczny i słyszalny, by ostrzec wszystkich domowników, sypialnia – dodatkowe zabezpieczenie, zwłaszcza jeśli spaliny mogą przedostać się do tego pomieszczenia.

Ważne: Nie należy montować czujnika w bliskim sąsiedztwie drzwi, okien, przy kratkach wentylacyjnych – mogłoby to zakłócić pracę sensora. Czujnik powinien być zamontowany tam, gdzie powietrze swobodnie cyrkuluje i gdzie alarm będzie słyszalny w całym domu.

Na jakiej wysokości zamontować czujnik czadu?

Wysokość montażu czujnika ma kluczowe znaczenie dla skuteczności urządzenia. Najważniejsze zasady:

czujnik najlepiej instalować na wysokości głowy dorosłego człowieka, czyli ok. 1,5 – 1,9 m nad podłogą ,

, jeśli chodzi o sypialnię, instalacja czujnika czadu powinna mieć miejsce gdzieś na wysokości 70 – 100 cm od płaszczyzny podłogi.

Ważne: Nie można montować czujnika w pasie min. 20 cm od sufitu, gdyż tam jest tzw. „martwa strefa” i zaburzona jest cyrkulacja powietrza.

Jak poprawnie zamontować czujnik czadu?

Podczas instalacji trzeba pamiętać o kilku zasadach:

nie montować urządzenia w miejscach zasłoniętych (np. za szafkami czy zasłonami),

należy unikać narożników i przestrzeni, gdzie powietrze stoi w miejscu – to tzw. martwe strefy,

jeśli dom jest piętrowy, czujnik warto zainstalować na każdym poziomie,

w większych mieszkaniach lub domach najlepiej zamontować kilka czujników.

Kontrola i regularnie testowanie czujnika

Sam montaż to nie wszystko. Aby czujnik działał niezawodnie:

trzeba go regularnie testować przyciskiem TEST, aby sprawdzić, czy sygnał alarmowy działa prawidłowo,

przyciskiem TEST, aby sprawdzić, czy sygnał alarmowy działa prawidłowo, trzeba pamiętać o okresowej wymianie baterii (jeśli nie jest podłączony do prądu),

(jeśli nie jest podłączony do prądu), Co kilka lat wymieniamy czujnik na nowy – żywotność sensora to zwykle 5–7 lat.

Ile kosztuje czujnik czadu?

Ceny czujników czadu wahają się od 80 do 180 zł za urządzenie, w zależności od technologii, producenta oraz funkcji. Za czujniki czadu z wyświetlaczem, dodatkowymi funkcjami i bardziej czułe trzeba zapłacić nawet 300 zł. Są też modele premium za które trzeba zapłacić od 300 do 600 zł, ale to już czujniki z systemem smart home i zaawansowanymi technologiami.

Gdzie kupić czujnik czadu?

Czujniki czadu można kupić np. w Bricomarche, Leroy Merlin i Castoramie oraz w sklepach internetowych, tj. Allegro i Eltrox. W ofercie jest duży wybór modeli z różnymi funkcjami. Najważniejsze jest, aby wybierać czujniki z certyfikatem bezpieczeństwa EN 50291.