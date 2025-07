Dostępność mieszkań na wynajem w największych polskich miastach

Jak wskazał w "Tygodniku Gospodarczym PIE", przytaczając dane GUS, największa dostępność mieszkań na wynajem jest w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi oraz Poznaniu. Warszawa jest miastem, w którym oferuje się najwięcej lokali do wynajęcia. W maju 2025 r. całkowita liczba nowych ofert najmu mieszkań w stolicy przekraczała 9 tys. W pięciu pozostałych największych miastach – Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi oraz we Wrocławiu nowych ofert było znacznie mniej - średnio ponad 2700 mieszkań.

Reklama

Trudności z wynajmem mieszkań w pozostałych powiatach Polski

Eksperci PIE zwrócili uwagę, że znacznie trudniej wynająć mieszkanie w pozostałych powiatach Polski, gdzie oferta jest bardziej ograniczona. W miastach na prawach powiatu (poza Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, Gdańskiem, Łodzią i Poznaniem) wystawiono w maju średnio 215 nowych mieszkań na wynajem. Jednak w większości polskich powiatów – określanych jako powiaty ziemskie, (łącznie 314 jednostek) – średnio oferowano 33 mieszkania.

Mniejsza podaż mieszkań na wynajem utrudnia usamodzielnianie się młodych w mniejszych powiatach

"Podaż mieszkań na wynajem w mniejszych powiatach i ośrodkach miejskich może utrudniać usamodzielnianie się osobom młodym. Gdy porówna się średnią liczbę mieszkań udostępnianych na wynajem w poszczególnych powiatach z liczbą osób młodych w wieku 20-29 zameldowanych w danym powiecie, to okazuje się, że w Warszawie na każde nowe mieszkanie przypada co najmniej 17 osób w tym wieku, w pozostałych pięciu największych miastach – co najmniej 24 osoby w tym wieku, w pozostałych miastach na prawach powiatu – co najmniej 52 osoby, a w powiatach ziemskich – co najmniej 251 osób" - wskazał PIE.

Eksperci zastrzegli, że przytoczone statystyki mogą być niedokładne ze względu na fakt, że ewidencje meldunkowe nie uwzględniają w pełni przepływów ludności z mniejszych do większych powiatów. "Niemniej dane te oznaczają, że im mniejszy powiat, tym trudniej może być osobom młodym wynająć mieszkanie" - wskazali.

Ograniczona dostępność mieszkań sprzyja zjawisku gniazdownictwa w mniejszych miastach

W ocenie ekonomistów PIE ograniczona dostępność mieszkań na wynajem może wpływać na upowszechnienie się zjawiska tzw. gniazdownictwa , czyli zamieszkiwania młodych dorosłych, którzy nie założyli własnej rodziny, wspólnie z rodzicami. "Zjawisko to jest najczęściej obserwowane w mniejszych ośrodkach miejskich" - zauważył PIE.