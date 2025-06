Liczba ludności w Warszawie

Stołeczny ratusz podał, że liczba zameldowanych w stolicy wyniosła 1,67 mln osób. Jeden z operatorów sieci komórkowej podał dane dotyczące liczby osób przebywających w Warszawie w ciągu jednej doby. Bez osób przejeżdżających przez stolicę, jednego dnia w mieście przebywa 2,24 mln osób, w tym: 1,8 stałych mieszkańców, 378 tys. regularnych gości (np. mieszkańców obszaru metropolitalnego) i 78 tys. turystów.

Gdzie mieszka najwięcej osób?

Według raportu najwięcej osób mieszka na Mokotowie (12 proc.), Pradze-Południe (10 proc.) i Białołęce (9 proc.), najmniej w Rembertowie i Wesołej (po 1 proc.). Najwięcej nowych mieszkańców zamieszkało w dzielnicach peryferyjnych, na Białołęce (+3,1 tys.), w Wawrze (+1,4 tys.) i Ursusie (+1,2 tys.). Wyludnia się Śródmieście - przez rok ubyło tam ponad 2 tys. mieszkańców. Ponad tysiąc osób mniej mieszka na Ursynowie.

Gęstość zaludnienia

Zwiększyła się gęstość zaludnienia, która w 2024 roku wyniosła 3 601 osób/1 mkw (w 2023 roku wynosiła 3 599 osób/1 mkw). Największy wzrost odnotowano w Ursusie (131 osób/1 mkw).

W raporcie o stanie miasta zaznaczono, że na 100 warszawiaków przypada 116 warszawianek.

Finanse stolicy

"Warszawa w 2024 roku łącznie uzyskała 1 mld 165 mln zł z budżetu państwa, w tym 973 mln zł przekazane 3 grudnia 2024 r., co przyczyniło się do wystąpienia w 2024 r. nadwyżki budżetu w wysokości 806 mln zł (nadwyżka dochodów nad wydatkami) i w 40 proc. stanowi źródło zrealizowanej w 2024 r. nadwyżki operacyjnej wynoszącej 2 mld 449 mln zł (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi)" - czytamy w raporcie.

Największym źródłem dochodów miasta są wpływy z podatku PIT - ponad 33 proc., subwencja oświatowa - ponad 16 proc. i wpływy z podatku CIT - ponad 9 proc. Z kolei najwięcej pieniędzy z budżetu miasta zostało w 2024 roku przeznaczone na edukację (prawie 35 proc.) oraz na transport i komunikację (ponad 19 proc.).

Z wydatków inwestycyjnych największe pieniądze w 2024 roku ratusz przeznaczył na dokończenie budowy II linii metra (ponad 500 mln zł) i budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej (ponad 200 mln zł).

Zadłużenie miasta

Całkowite zadłużenie miasta wyniosło w ubiegłym roku 5,7 mld zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 3,1 tys. zł. W 2024 r wzrosło obciążenie budżetu Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. janosikowego, której wysokość wzrosła do 2,1 mld zł z 1,4 mld zł w 2023 r.

Inwestycje

W 2024 r. uczniowie rozpoczęli lub kontynuowali naukę w nowych szkołach i przedszkolach. Oddano do użytku szkołę przy ul. Świderskiej (dla 900 uczniów, koszt inwestycji - 91 mln zł), pierwsze publiczne liceum w Wesołej przy ul. Słowackiego (dla 600 uczniów, koszt inwestycji - 44 mln zł). W trakcie realizacji są inwestycje na Bemowie, w Ursusie i na Mokotowie.

Oddano też do użytku przedszkola: w Ursusie, we Włochach i na Bemowie. Od września w warszawskich przedszkolach ok. 50 tys. dzieci może skorzystać z dodatkowych lekcji języka angielskiego.

Od lipca 2024 roku w Szpitalu Bielańskim odbywają się operacje przy użyciu zakupionego ze środków miasta chirurgicznego robota medycznego. Zakończono też cztery inwestycje, dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego: modernizację i doposażenie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim, pracowni Endoskopii w Szpitalu Grochowskim, oddziału Neonatologii w Szpitalu im. św. Rodziny oraz oddziału Położniczego Centrum Medycznego "Żelazna".

Miasto zmodernizowało też przychodnię na Białołęce i dofinansowało budowę przychodni na Bielanach.

Z programów profilaktyki chorób zakaźnych (finansowanie szczepień ochronnych) skorzystało prawie 11 tys. osób. Dzięki miejskiemu programowi dofinansowania in vitro urodziło się w 2024 roku 346 dzieci.

Z miejskich pieniędzy wybudowano 6 nowych żłobków na Białołęce, Bemowie, Targówku i Woli.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2024 r. Rada Warszawy uchwaliła 28 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 27 weszło w życie w 2024 r., a jeden zaczął obowiązywać od 16 stycznia 2025 r. Na koniec minionego roku obowiązywało w sumie 381 planów.

W ubiegłym roku oddano do użytku kładkę przez Wisłę, przebudowano ulicę Chmielną i otwarto Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Nowe trasy tramwajowe

Oddano nowe trasy tramwajowe - na Kasprzaka, na Wilanów i Sielce. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał 15-letnią umowę z przewoźnikiem Szybka Kolej Miejska. Ogłosił też przetarg na nowy system biletowy. Miasto kupiło też 12 nowych autobusów elektrycznych.

Wodociągi i kanalizacja

Warszawscy wodociągowcy zakończyli budowę kolektorów Mokotowskiego Bis, Wiślanego, Lindego Bis oraz C Bis. Renowację przeszły kolektory Nadbrzeżny i Zachodni. Powstały też nowe magistrale wodociągowe zasilające w wodę Pasmo Pruszkowskie. Modernizację przeszła oczyszczalnia ścieków Południe.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Warszawie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Warszawie w sektorze przedsiębiorstw w 2024 r. wyniosło 11 639 zł. W końcu czerwca 2024 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w stolicy wyniosła 1,4 proc. Według danych przedstawionych w raporcie wśród zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie przeważali mężczyźni – 53,1 proc.

"Rok 2024 to mocny start programu Warszawa chroni. Wzmacniamy służby, modernizujemy przejścia dla pieszych, dbając o ich lepsze oświetlenie, i nie szczędzimy środków na ochronę kluczowej infrastruktury" - zaznaczył w raporcie prezydent Rafał Trzaskowski.

W czwartek na sesji radni wysłuchają prezentacji raportu i rozpatrzą udzielenie wotum zaufania prezydentowi stolicy. (PAP)