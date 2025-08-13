Z powodu ceł i ograniczeń wymiana handlowa Niemiec z USA i Chinami słabnie, przez co cierpi cała niemiecka gospodarka. Tymczasem w ocenie Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), handel z krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej ma ogromny potencjał. Jak zauważa stowarzyszenie handlu zagranicznego zajmujące się promocją stosunków gospodarczych z państwami Europy Wschodniej., Kaukazu i Azji Środkowej, szczególnie dobrze wyglądają perspektywy wymiany handlowej Niemiec z Polską, która rozwija się znakomicie.

Jak podaje "Deutsche Well", wolumen handlu między Niemcami a Polską wzrósł w pierwszej połowie tego roku o 4,6 mld euro, osiągając rekordowy poziom ponad 90 mld euro. Było to o 5,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Polska piątym partnerem handlowym Niemiec

Polska jest obecnie piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec. Niemiecki eksport do Polski wzrósł o 5,7 proc., czyli o ponad 2,6 mld euro, natomiast import z Polski zwiększył się o 2 mld euro, czyli o 5,2 proc.

Mimo spadków spowodowanych cłami Trumpa, w pierwszej połowie 2025 roku najważniejszym partnerem handlowym Niemiec nadal pozostały Stany Zjednoczone. Drugim najważniejszym partnerem są Chiny, a kolejni dwaj to Holandia i Francja. Jednak niemiecki eksport do Polski (na poziomie 49,4 mld euro) przewyższył już eksport do Chin (41,4 mld).

Niemiecki handel z państwami Europy Wschodniej

Jak wynika z danych Komisji, w pierwszej połowie tego roku niemiecki eksport do Ukrainy wzrósł aż o 30 proc. do 4,6 mld euro.

W tym samym okresie także handel z Czechami rozwija się doskonale. Wymiana handlowa między Berlinem i Pragą wzrosła o 3,4 proc. do 57,8 mld euro. Niemiecki eksport do Czech wzrósł o 1,6 proc. do 26,6 mld euro, podczas gdy niemiecki import z Czech zwiększył się o 5 proc. do 31,2 mld.

Saldo handlowe ze Słowacją pozostało stabilne, ale z kolei handel z Węgrami ucierpiał z powodu środków podjętych przez rząd Viktora Orbana. Wolumen handlu niemiecko-węgierskiego spadł o 3,7 proc. do 33,4 mld euro.

Natomiast wymiana handlowa z Rosją mocno się skurczyła, co jest skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę – ocenia Komisja Wschodnia. W pierwszej połowie tego roku handel niemiecko-rosyjski po raz kolejny spadł, tym razem o prawie 13 proc. Spośród 29 krajów całego regionu wschodniego Rosja spadła na 12. miejsce i została wyprzedzona przez Serbię, Chorwację i Litwę.

Źródło: "Deutsche Well"