Świadczenie wspierające to wprowadzony przed dwoma laty specjalny rodzaj wsparcia dla rencistów. Jego celem jest zapewnienie, że specjalny potrzeby życiowe takich osób zostaną po prostu zaspokojone. W takim przypadku warto podkreślić, że wysokość świadczenia nie jest stała, a uzależniona od kilku czynników.

Co bardzo istotne - wsparcie to przyznawane jest comiesięcznie. Może ono więc stanowić dla wielu osób bardzo dużą pomoc w codziennym życiu i pozwolić na to, aby zauważalnie podnieść jakość swojego życia.

Komu przysługuje wniosek o świadczenie wspierające w 2025 i 2026 roku?

Świadczenie wspierające jest formą pomocy dedykowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Aby jednak mieć prawo do jego otrzymania, należy:

Mieć ukończone 18 lat;

Być obywatelem Polski, UE, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jeśli warunki te nie zostały spełnione, to wówczas wystarczy przebywać w Polsce i mieć dostęp do rynku pracy

Mieć decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

Jeśli osoba składająca wniosek, najpierw uda się do ZUS , nie mając decyzji WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, ZUS zgodnie z przepisami pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia. Z tego też powodu niezwykle ważne jest zachowanie kolejności składania wniosków.

Jaka wysokość świadczenia wspierającego od ZUS?

Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40% do 220% renty socjalnej. Przekładając to na konkretne dane, mowa o kwotach od 752 zł do nawet 4134 zł miesięcznie. Kwota jest uzależniona od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia. Co bardzo ważne, kwoty te podlegają corocznej waloryzacji wraz ze zmianą wysokości renty socjalnej.

Tabela obrazująca dokładne kwoty w zależności od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia prezentuje się następująco:

Poziom potrzeby wsparcia Wysokość procentowa renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego (1 marca 2025 - 28 lutego 2026) 70-74 40% renty socjalnej 752,00 zł 75-79 60% renty socjalnej 1128,00 zł 80-84 80% renty socjalnej 1504,00 zł 85-89 120% renty socjalnej 2555,00 zł 90-94 180% renty socjalnej 3383,00 zł 95-100 220% renty socjalnej 4134,00 zł

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające od ZUS?

Aby złożyć wniosek o świadczenie wspierające należy skorzystać z formy elektronicznej i warto zaznaczyć, że jest to jedyna opcja uzyskania wniosku. Można to zrobić za pośrednictwem PUE/eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Jeśli jednak beneficjent nie ma takiej możliwości, to zawsze może skorzystać z pomocy pracowników ZUS, którzy przeprowadzą go przez cały proces.

Co bardzo istotne, nie ma wymogu składania wniosku w pełni samodzielnie, bo takowy może zostać złożony przez osobę upoważnioną. Taka osoba powinna złożyć wniosek ze swojego profilu PUE ZUS, portalu Emp@tia albo przez swoje konto bankowe. Do wniosku powinien załączyć zdjęcie albo skan wymaganego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być własnoręcznie podpisane przez osobę, która upoważniana. W takiej sytuacji nie musisz mieć własnego profilu na PUE ZUS.

W takim dokumencie powinno się zawrzeć:

swoje dane, czyli dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres, numer PESEL),

dane pełnomocnika, czyli dane osoby, której udzielasz pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres, numer PESEL),

zakres pełnomocnictwa w brzmieniu: ”Udzielam pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS związanych ze świadczeniem wspierającym”,

Twój podpis (podpis osoby z niepełnosprawnością),

swój numer telefonu i numer telefonu Twojego pełnomocnika – te dane ułatwia nam kontakt w Twojej sprawie.

Wnioskodawca ma trzy miesiące na złożenie wszystkich dokumentów do ZUS, licząc od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna albo od dnia, w którym została utrzymana przez sąd w wyniku odwołania. Jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek do ZUS w ciągu 3 miesięcy, świadczenie wspierające zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniającą liczbę punktów.