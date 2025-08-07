W lipcu chiński eksport znacznie przekroczył szacunki ekonomistów. Jak wynika z danych celnych opublikowanych w czwartek na które powołuje się CNBC, w lipcu eksport Państwa Środka wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 7,2 proc. Tymczasem szacunki ekonomistów ankietowanych przez agencję Reuters przewidywali wzrost na poziomie 5,4 proc..

W zeszłym miesiącu także import odnotował większy wzrost od oczekiwań ekonomistów. W lipcu Chiny sprowadziły do kraju o 4,1 proc. towarów więcej niż przed rokiem, co stanowi największy wzrost od lipca 2024 roku, według danych LSEG.

Od początku roku, licząc do lipca, całkowity eksport Chin wzrósł o 6,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy import spadł o 2,7 proc., wynika z danych celnych. Tegoroczna nadwyżka handlowa Chin wyniosła 683,5 mld dolarów, o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Wymiana handlowa z USA maleje

Wojna celna Donalda Trumpa odbija na wymianie handlowej między Waszyngtonem i Pekinem. Eksport Chin do USA spadł czwarty miesiąc z rzędu w ujęciu rok do roku. W lipcu skurczył się o 21,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy import z USA stopniał o 18,9 proc. rok do roku.

W obliczy amerykańskich taryf celnych Chiny przekierowały swoje towary na alternatywne rynki. Eksport Chin do Azji Południowo-Wschodniej wzrósł o 16,6 proc., podczas gdy import z tego regionu spadł o 5,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Eksport Chin do Unii Europejskiej wzrósł o 9,2 proc., przy równoczesnym spadku importu o 1,6 proc..

Towary z największym wzrostem

Eksport pierwiastków ziem rzadkich, kluczowego surowca dla rozwoju technologii, wzrósł w lipcu o 21,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 5994,3 tony. Nieco więcej wzrósł eksport samochodów. Jak wynika z danych w lipcu Chiny wysłały za granicę 694 tys. samochodów, o 26 proc. więcej niż przed rokiem. Eksport półprzewodników wzrósł o 16 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 31,8 miliarda sztuk.

Import soi do Chin wzrósł o 18,4 proc. do 11,66 mln ton, podczas gdy import ropy naftowej wzrósł o 11,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Nie ma trwałego porozumienia z USA

Negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Chin nie osiągnęli jeszcze porozumienia handlowego. Na razie obowiązuje zawieszenie stawek, które wygaśnie już w połowie sierpnia.

Jak przypomina CNBC, towary wysyłane z Chin do USA są obecnie objęte 20-procentowym cłem w związku z domniemaną rolą tego kraju w przepływie fentanylu do USA, podstawowym cłem w wysokości 10 proc., do którego dodano 25-procentowe cło na niektóre towary nałożone podczas pierwszej kadencji Trumpa.

Kolejne groźby Trumpa

Trump groził wprowadzeniem nowych opłat sektorowych, które wpłyną na takie kraje jak Chiny. Mogą to być cła na produkty farmaceutyczne, które mogą wynieść nawet 200 proc., oraz „cła wtórne” na zakup rosyjskiej ropy naftowej wynoszące około 100 proc..

Źródło: CNBC