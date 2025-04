Jak szacuje Światowa Organizacja Handlu wojna celna prezydenta USA Donalda Trumpa z Chinami spowoduje gwałtowny spadek eksportu chińskich towarów do Stanów Zjednoczonych, ale na innych kierunkach Chiny zwiększą sprzedaż.

Eksport Chin w 2025 r.

O ocenie organizacji w 2025 r. eksport Chin do USA spadnie o ponad trzy czwarte (77 proc.). W tym samym czasie Chiny mają zwiększyć wartość wysyłanych towarów na pozostałe rynki. Chiński eksport do Ameryki Północnej (bez USA) ma wzrosnąć o jedną czwartą (25 proc.). Ameryka Południowa ma odnotować dziewięcioprocentowy wzrost importu Chin w tym roku, podczas gdy wszystkie inne rynki mają odnotować wzrost importu z Państwa Środka o cztery do sześciu procent.

Jak zmieni się import USA?

Wykres WTO pokazuje jak kraje i regiony mają zmienić swój eksport do Stanów Zjednoczonych w 2025 r. Po Chinach, największe spadki eksportu towarów do USA spodziewane są w Europie (-8 proc.) i pozostałej części Ameryki Północnej (-7 proc.), a następnie w Ameryce Południowej (-4 proc.) i na Bliskim Wschodzie (-2 proc.).

Zyska Rosja i jej satelity

Przewiduje się, że region Wspólnoty Niepodległych Państw, czyli region pod kontrolą Rosji zwiększy eksport o 5 proc., co według WTO jest głównie związane ze zwolnieniami dotyczącymi zasobów naturalnych.

Grupa krajów najmniej rozwiniętych (LDC), a także Azja (z bez Chin) mają zwiększyć swój eksport do USA, prawdopodobnie wypełniając część próżni powstałej po nagłym spadku eksportu z Państwa Środka do USA z powodu wyższych taryf celnych Chin.

Wskazuje to, że zmniejszona obecność Chin w USA wygeneruje dodatkowe możliwości eksportowe dla innych gospodarek.