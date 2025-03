Podwyżki taryf celnych wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa obniżą wzrost gospodarczy w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie zwiększą inflację – wynika z prognozy OECD.

Reklama

W przypadku ogólnego szoku handlowego wysoką cenę poniosą też gospodarstwa domowe w USA. Jak szacuje OECD w swojej najnowszej prognozie, prawdopodobne spowolnienie gospodarcze będzie kosztować Stany Zjednoczone więcej niż dodatkowy dochód, jaki mają wygenerować cła.

Światowa gospodarka spowolni

Światowy wzrost gospodarczy ma nieznacznie spowolnić z 3,2 proc. w 2024 r. do 3,1 proc. w 2025 r. i 3,0 proc. w 2026 r. — poinformowało OECD. Poprzednie prognoza opublikowana w grudniu ubiegłego roku było na poziomie 3,3 proc. na ten i przyszły rok.

Jak twierdzi OECD, gwałtowne podwyżki taryf będą miały wpływ na globalne inwestycje biznesowe i zwiększą inflację. W tej sytuacji banki centralne będą zmuszone do utrzymywania wyższych stóp procentowych dłużej, niż wcześniej przewidywano.

Cła uderzą też w USA

Aktualizacja prognoz OECD zakładała, że od kwietnia cła między Stanami Zjednoczonymi a ich sąsiadami wzrosną o dodatkowe 25 punktów procentowych na niemal cały import towarów.

Według tych założeń wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych spowolni w tym roku do 2,2 proc., a w przyszłym roku wyniesie zaledwie 1,6 proc. W poprzedniej prognozie szacunki OECD wskazywały odpowiednio na 2,4 proc. i 2,1 proc..

Partnerzy USA ucierpią bardziej

Wojną celna najbardziej uderzy w gospodarkę Meksyku. Jak szacuje OECD, PKB Meksyku skurczy się w tym roku o 1,3 proc. i o kolejne 0,6 proc. w przyszłym roku, zamiast jak szacowano wcześniej wzrosnąć o 1,2 proc. i 1,6 proc..

Tempo wzrostu gospodarczego Kanady spadnie w tym i przyszłym roku do 0,7 proc., czyli znacznie poniżej 2 proc. prognozowanych wcześniej na oba lata.

Skutki ceł dla Unii Europejskiej

Biorąc pod uwagę mniejszy bezpośredni wpływ wojny handlowej, OECD przewiduje, że gospodarka strefy euro nabierze rozpędu. W tym roku gospodarka Eurolandu zanotuje wzrost na poziomie 1,0 proc, natomiast w przyszłym roku przyspieszy do 1,2 proc.. Mimo, że europejska gospodarka znacznie mniej odczuje cła Trumpa to i tak najnowsze szacunki są niższe od poprzednich prognoz, które wynosiły odpowiednio 1,3 proc. w tym i 1,5 proc. w przyszłym roku.

Chińska gospodarka ze wsparciem rządu

Większe wsparcie rządu dla wzrostu gospodarczego Chin pomogłoby zrównoważyć wpływ wyższych taryf w drugiej co do wielkości gospodarce świata, podała OECD, prognozując wzrost o 4,8 proc. w 2025 r. (w porównaniu z 4,7 proc.), a następnie spowolnienie do 4,4 proc. w 2026 r. (bez zmian w stosunku do poprzednich szacunków).