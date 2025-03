Wojna handlowa Trumpa. Mocno ucierpią też… USA

Prezydent USA Donald Trump nałożył 25-procentowe cła na cały import z Meksyku, większość importów z Kanady i dodatkowe 10-procentowe cło na towary chińskie. Co prawda ostatnio Trump złagodził stanowisko i zawiesił taryfy na większość towarów z Kanady i Meksyku, jednak zrobił to tylko na miesiąc. Od początku kwietnia cła powrócą. Co to oznacza dla najważniejszych partnerów handlowych USA?