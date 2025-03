W ciągu ostatnich dwóch lat w okolicach Wrocławia chińska firma SHEIN stworzyła 9 nowoczesnych magazynów, których łączna powierzchnia zajmuje ponad 390 tys. metrów kwadratowych. To stawia chińskiego giganta branży e-commerce w roli największego najemcy tego typu powierzchni w woj. dolnośląskim i jednego z większych w całej Polsce.

Strategiczna lokalizacja

Strategiczna lokalizacja magazynów na Dolnym Śląsku ma kluczowe znaczenie dla operacji chińczyków na rynku europejskim, dlatego chcą nadal inwestować w tym regionie, co dla okolicznych mieszkańców oznacza kolejne miejsca pracy. Jak podaje Investmap, do końca 2024 roku firma SHEIN stworzyła już ponad 3 tysiące miejsc pracy.

Polska pozostaje jednym z priorytetów firmy SHEIN

SHEIN nie poprzestaje na tym, co już ma i planuje dalszy dynamiczny rozwój swojej bazy w Polsce, co potwierdzają ostatnie działania firmy. Ostatnio Chińczycy powiększyli o dodatkowe 125 tys. metrów kwadratowych swoje powierzchnie magazynowe w Wrocław South Logistic Hub (Panattoni) w Magnicach. Obecnie firma będzie dysponować magazynami o powierzchni 180 tys. mkw., co stanowi ponad 70 proc. docelowego metrażu parku – zauważa Investmap.

„W ramach umowy najemca wynajął w parku Wrocław South Logistics Hub halę B o powierzchni około 91 tys. mkw., a w listopadzie 2024 zajął także halę C o powierzchni 34 tys. mkw.” – podaje Investmap.

Wkład SHEIN w europejski PKB

Firma doradcza Oxford Economics, z którą SHEIN nawiązała współpracę, zmierzyła wpływ ekonomiczny chińskiego giganta e-commerce na niektóre z najważniejszych rynków w UE – we Francji, Włoszech i w Polsce. „Badanie wykazało, że w 2023 roku SHEIN wspierał ponad 6,1 tys. miejsc pracy i zasilił europejską gospodarkę kwotą 1,1 miliarda euro” – podaje Investmap.

Źródło: Investmap