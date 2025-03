Nowe cła i ich skutki

W środę weszły w życie 25-procentowe cła na wszystkie importowane do USA produkty ze stali i aluminium, obejmujące także setki wyrobów pochodnych, od śrub i nakrętek po ostrza do buldożerów. Trump argumentuje, że to działanie wzmocni amerykański przemysł i poprawi pozycję USA w globalnym handlu.

Rynki finansowe i ekonomiści patrzą jednak z niepokojem na konsekwencje tej decyzji. Rosnący protekcjonizm może osłabić zaufanie inwestorów, konsumentów i przedsiębiorstw, a niektórzy analitycy przewidują, że może doprowadzić do recesji w USA i osłabić globalną gospodarkę.

Reakcje międzynarodowe

Unia Europejska błyskawicznie zapowiedziała działania odwetowe. Komisja Europejska ogłosiła plan nałożenia ceł na amerykańskie towary o wartości do 26 miliardów euro. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podkreśliła gotowość do negocjacji, ale zaznaczyła, że obciążanie gospodarek nowymi cłami w czasie geopolitycznej niepewności nie leży w niczyim interesie.

Podobnie zareagowały Chiny i Japonia, sygnalizując możliwość podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów. Australia i Wielka Brytania również wyraziły sprzeciw, choć Australia nie planuje ceł odwetowych.

Spór handlowy z Kanadą

Największym poszkodowanym wśród partnerów USA jest Kanada, główny dostawca stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Trump początkowo groził podwojeniem ceł na kanadyjską stal i aluminium do 50%, ale wycofał się po tym, jak prowincja Ontario zawiesiła plany nałożenia 25-procentowej opłaty na eksport energii elektrycznej do USA.

Kanada rozważa jednak inne środki odwetowe, w tym ograniczenie eksportu ropy naftowej do USA oraz wprowadzenie opłat eksportowych na surowce mineralne. Nowy premier Kanady Mark Carney, który obejmie urząd po Justine Trudeau, będzie musiał podjąć decyzję o dalszych krokach w odpowiedzi na politykę Trumpa – pisze Reuters.

Wpływ na amerykański przemysł i rynki

Choć cła zostały przyjęte z entuzjazmem przez amerykańskich producentów stali, ekonomiści ostrzegają przed ich negatywnymi konsekwencjami. W 2018 roku podobne środki przyniosły krótkoterminowy wzrost dla branży, ale z czasem ich efektywność osłabła, a wiele hut ponownie zamknięto.

Decyzje Trumpa w sprawie ceł wpisują się w szerszą politykę protekcjonizmu i reindustrializacji USA, ale mogą również doprowadzić do izolacji amerykańskiej gospodarki i dalszego osłabienia globalnych powiązań handlowych.