Czy Ukraina zaakceptuje amerykański plan pokojowy?

Według portalu, który powołuje się na rozmowy z urzędnikami administracji Donalda Trumpa, amerykańska propozycja będzie „rozsądna”, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie musiał ją zaakceptować, biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na froncie i aferę korupcyjną dotyczącą jego najbliższego otoczenia.

- Oni czują, że mogą skłonić ich (Ukraińców) do zaakceptowania tego układu. Mówią, że jest rozsądny. To coś co, według nich, będzie do przełknięcia dla Ukrainy - powiedziała reporterka Politico Dasha Burns w porannym podcaście portalu. Przedstawiciele Białego Domu uważają, że są u progu przełomu w tej sprawie.

Szczegóły planu pokojowego

Szczegóły planu - wypracowanego podczas październikowych rozmów wysłannika Władimira Putina - Kiriłła Dmitrijewa z wysłannikiem Trumpa - Stevem Witkoffem w Miami - nadal są w większości nieznane. Pierwszy napisał o nich we wtorek wieczorem portal Axios. Plan ma zawierać 28 punktów, a Dmitrijew powiedział portalowi, że „czuje, że rosyjskie stanowisko jest słuchane” i że propozycja dotyczy szerokiego układu z Ameryką, wychodzącego poza jedynie wojnę w Ukrainie. Według wysłannika Putina plan ma „zająć się konfliktem ukraińskim, ale też odnowieniem więzi USA-Rosja i rosyjskimi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa”.

"Nie obchodzą nas Europejczycy"

Zdaniem Politico, plan nie był konsultowany ani z Ukrainą, ani z państwami europejskimi.

- Nie obchodzą nas Europejczycy. Chodzi o to, by Ukraina to zaakceptowała - miał powiedzieć jeden z amerykańskich urzędników.

Z Zełenskim w Kijowie mają spotkać się sekretarz (minister) ds. sił lądowych Stanów Zjednoczonych (US Army) Dan Driscoll oraz szef sztabu sił lądowych gen. Randy George, którzy udali się na Ukrainę z niezapowiadaną wizytą.

„Sekretarz Driscoll i jego zespół przybyli dziś rano do Kijowa w imieniu administracji Trumpa z misją rozpoznawczą, aby spotkać się z ukraińskimi urzędnikami i omówić zakończenie wojny” – podano w oświadczeniu szefa Biura Prasowego Sił Zbrojnych USA, płk. Dave'a Butlera.

Agencja Reutera przekazała, że w środę w Stambule ma też dojść do spotkania Witkoffa z ukraińskim prezydentem.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński