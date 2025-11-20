"Na stałe stoimy po stronie Ukrainy"

Szef MSZ Niemiec podkreślił zarazem, że Berlin wraz z sojusznikami pracuje nad tym, by skłonić przywódcę Rosji Władimira Putina do podjęcia negocjacji. - Na stałe stoimy po stronie Ukrainy. Pod względem militarnym, politycznym i gospodarczym - zapewnił.

28-punktowy plan pokojowy USA

Amerykańska stacja NBC News, powołując się na wysokie rangą źródło w administracji USA, podała w środę, że prezydent Donald Trump wcześniej w tym tygodniu poparł 28-punktowy plan zakończenia wojny w Ukrainie. NBC News poinformowała, że plan był po cichu opracowywany w ostatnich tygodniach przez czołowych przedstawicieli amerykańskich władz oraz był konsultowany z wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitrijewem i przedstawicielami władz Ukrainy.

Natomiast według źródła zbliżonego do rządu Ukrainy i europejskiego urzędnika zaznajomionego z tą sprawą Ukraina nie brała udziału w opracowywaniu planu. Kijów został poinformowany o zarysach projektu, ale nie o szczegółach, Ukrainy nie poproszono też o wkład w ten projekt - przekazały te osoby.

Według mediów plan zakłada m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, a także uznanie rosyjskiej aneksji Krymu i Donbasu przez USA.