Prace przy budowie 12,5 kilometrowego odcinka trasy na południe od Zamościa idą pełną parą. Drogowcy korzystają ze sprzyjającej pogody i nawet w weekendy prowadzą prace przy wykopach, obiektach inżynierskich, kanalizacji deszczowej oraz przy przebudowie sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Inwestycję o wartości ok. 440,6 mln zł realizuje firma Budimex.

To powstanie na odcinku Zamość Wschód - Zamość Południe

Nowa trasa S17 na odcinku Zamość Wschód - Zamość Południe będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi. Na trasie powstaną też liczne obiekty inżynieryjne (most oraz dziewięć wiaduktów) oraz dwa dwa węzły drogowe.

Plan inwestycji przewiduje też rozbudowę droga krajowa nr 74. Od granicy Zamościa do węzła Zamość Wschód, na odcinku o długości 1,7 km, rozbudowana będzie „stara” droga krajowa. Natomiast od węzła Zamość Wschód do Jarosławca na odcinku o długości 1,8 km, droga krajowa nr 74 poprowadzona będzie nowym śladem, omijającym zabudowania miejscowości od południowej strony.

Trasa S17 pobiegnie nowym śladem

Początkiem inwestycji jest węzeł Zamość Wschód, gdzie nowa S17 krzyżuje się z DK74 w Jarosławcu. Następnie nowa droga będzie biegła po wschodniej stronie drogi DK 17. Trasa ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. Cały odcinek drogi ekspresowej S17 na południe od Zamościa przebiegać będzie nowym śladem.

