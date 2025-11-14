Stary most, który był już w bardzo złym stanie technicznym, został rozebrany i jego miejscu powstał nowy obiekt. W trakcie prac kierowcy korzystali z tymczasowej przeprawy, która teraz zostanie rozebrana. Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że do użytku został oddany nowy most przez Narew w rejonie Wizny. Nowy most powstał w niespełna półtora roku.

Więcej miejsca dla kierowców i pieszych

Nowy most na drodze DK64 jest szerszy od starej przeprawy o pawie 5 m. Nowa przeprawa ma szerokość 14,7 m, podczas gdy stary most miał 10 m szerokości.

Na moście jest jezdnia o szerokości 7 m (stara jezdnia na moście miała tylko 6 m). Dzięki szerokiej konstrukcji nowego obiektu dodatkowo znalazło się miejsce na chodnik (po prawej stronie) i ścieżkę pieszo-rowerową.

Długość nowego mostu to 184,5 m, a odcinek drogi krajowej nr 64 objęty inwestycją ma blisko 400 m. Nowy obiekt jest przystosowany do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

Inwestycja nieco droższa niż zakładano

Umowę na realizację inwestycji, w trybie Projektuj i buduj, GDDKiA podpisała z firmą Strabag w kwietniu 2023 r.Prace przy budowie ruszyły kilka miesięcy, po tym ja wykonawca uzyskał stosowne zezwolenia.

Pierwotna inwestycja wyceniona był na 46,4 mln zł. Po aneksowaniu umowy z wykonawcą, co wynikało z odmiennych niż pierwotnie zakładano warunków gruntowych wartość zadania wzrosła do 49,3 mln zł.