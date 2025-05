Z najnowszych dostępnych danych Eurostatu wynika, że w 2024 r. długotrwałe bezrobocia we wszystkich krajach europejskiej Wspólnoty wyniosło 1,9 proc. siły roboczej i był to najniższy poziom w całej dostępnej historii statystyk.

Polska, która od dłuższego już czasu plasuje się w czołówce państw z najniższym bezrobociem, także w przypadku długotrwałego bezrobocie ma jeden z najniższych wskaźników.

Polska z jednym z najniższych wskaźników

W Polsce odsetek osób w grupie wiekowej 15–74 lata, które były bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy był na poziomie 0,8 proc. w 2024 r.

Niższy od naszego wskaźnik długotrwałego bezrobocia odnotowano tylko w dwóch krajach. Najniższy wskaźnik w całej UE miała Holandia (0,5 proc.), a następnie Malta (0,7 proc.). Polska razem z Czechami i Danią znalazła się w grupie trzech państw, gdzie 0,8 proc. osób w wieku od 15 do 74 lat nie miało pracy dłużej niż rok. W 2024 r. w Polsce długotrwałym bezrobociem dotkniętych było 139 tys. osób, co stanowy 21,1 proc. wszystkich bezrobotnych. Oznacza to, że więcej niż co piąty bezrobotny Polak był bez pracy dłużej niż rok.

Tuż za Polską znalazły się Niemcy ze wskaźnikiem na poziomie 0,9 proc. To wszystkie kraje, w których długotrwałe bezrobocie było poniżej 1 proc.

Łącznie aż w 18. państwach długotrwałe bezrobocie było mniejsze niż wynosiła średnia dla całej Unii Europejskiej.

Najwyższe wskaźniki notują kraje na południu Europy

Bezrobocie większe od średniej UE odnotowano w dziewięciu państwach Wspólnoty. Najgorsza sytuacja jest w krajach południa Europy. Największy problem z długotrwałym bezrobociem ma Grecja, gdzie odsetek osób pozostających bez pracy dłużej niż rok wynosi 5,4 proc. siły roboczej.

Drugie miejsce w tym niechlubnym zestawieniu przypadło w udziale Hiszpanii. W 2024 roku na Półwyspie Iberyjskim długotrwałe bezrobocie dotknęło 3,8 proc. osób w wieku produkcyjnym. Jeszcze w dwóch krajach wartość wskaźnika była powyżej 3 proc.: w Słowacji (3,5 proc.) i we Włoszech (3,3 proc.).

Wskaźnik powyżej średniej miały jeszcze: Portugalia, Litwa, Łotwa, Bułgaria i Belgia.

Czym jest długotrwałe bezrobocie?

Długotrwałe bezrobocie to sytuacja, w której osoba bezrobotna pozostaje bez zatrudnienia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Przyczyn długotrwałego bezrobocia jest wiele np. brak umiejętności i doświadczenia, strukturalne zmiany na rynku pracy, problemy zdrowotne i niepełnosprawność.

Natomiast wskaźnik długotrwałego bezrobocia jest istotny dla oceny kondycji rynku pracy. Dzięki niemu można ocenić jak skutecznie gospodarka radzi sobie z aktywizacją osób, które na dłuższy czas wypadły z rynku pracy.