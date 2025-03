Główne firmy technologiczne wykazują duże zainteresowanie energią jądrową i innymi alternatywnymi źródłami, ponieważ boom na sztuczną inteligencję tworzy ogromne zapotrzebowanie na energię.

Dlatego branża Big Tech udziela coraz większego wsparcia wysiłkom na rzecz zwiększenia mocy jądrowej na całym świecie. Po serii umów dotyczących energii jądrowej zawartych pod koniec zeszłego roku, teraz Google, Meta i Amazon podpisały kolejne zobowiązanie. Podczas CERAWeek, corocznej konferencji energetycznej w Houston w Teksasie, giganci technologiczni zobowiązali się do wsparcia potrojenia mocy jądrowej na całym świecie do 2050 r.

Pełna zgoda trzech gigantów Big Tech

„Z dumą podpisujemy zobowiązanie na rzecz potrojenia mocy elektrowni jądrowych do 2050 r., ponieważ energia jądrowa będzie miała kluczowe znaczenie dla budowania niezawodnej, bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości energetycznej” — Quartz cytuje wypowiedź Lucii Tian, szefowej ds. czystej energii i technologii dekarbonizacji w Google.

Urvi Parekh, szef ds. globalnej energii w Meta, zwrócił uwagę na to, że dla szybko rozwijającej się gospodarki dostarczenie energii z niezawodnego, czystego i stabilnego źródła jest najważniejsze. „Energia jądrowa, dzięki swojej zdolności do zapewniania ciągłej energii, może pomóc zaspokoić to rosnące zapotrzebowanie” — powiedziała Parekh.

Podobnego zdania jest Brandon Oyer, szef działu energii i wody w Ameryce w Amazon Web Services, który uważa, że przyspieszenie rozwoju energetyki jądrowej będzie miało kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju, zaspokojenia przyszłych potrzeb energetycznych i rozwiązania problemu zmian klimatycznych.

Co już zrobiono?

Jak przypomina Quartz w grudniu Meta zwróciła się do deweloperów energii jądrowej w USA o propozycje dostarczenia od jednego do czterech gigawatów nowej mocy wytwórczej w elektrowniach jądrowych począwszy od następnej dekady.

W październiku Amazon ogłosił, że podpisał trzy umowy w celu opracowania projektów energetyki jądrowej. Umowy obejmują budowę kilku małych reaktorów modułowych (SMR). W porównaniu z tradycyjnymi reaktorami, SMR można uruchomić szybciej, ponieważ ich budowa zajmuje mniej czasu.

Google ogłosiło w październiku, że podpisało „pierwszą na świecie umowę korporacyjną na zakup energii jądrowej” z SMR opracowanych przez kalifornijską firmę Kairos Power. Pierwszego reaktora SMR Kairos Powe mają ruszyć do końca dekady.

