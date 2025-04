Chiński rząd głosił w środę, że planuje uruchomić w dziewięciu miastach pilotażowe projekty, w ramach których będą wykorzystywać akumulatory rosnącej flotę pojazdów elektrycznych jako magazyny energii, aby wspierać dostawy prądu do sieci w okresach wzrostów zapotrzebowania.

Jak zauważa Reuters, decyzja dotycząca włączenia samochodów do sieci jest kontynuacją przepisów wydanych w ubiegłym roku przez Narodową Komisję Rozwoju i Reform (NDRC), której celem jest wzmocnienie integracji nowych pojazdów energetycznych z siecią energetyczną. Powodem wydanie ubiegłorocznej decyzji NDRC były obawy, że szybko rosnąca flota pojazdów elektrycznych przeciąży systemy wytwarzania i przesyłu energii.

Na czym polegają projekty typu pojazd-sieć lub V2G

Zgodnie z oświadczeniem NDRC i regulatora energetycznego większość z 30 projektów w miastach takich jak Pekin, Szanghaj, Shenzhen i Kanton to projekty typu pojazd-sieć lub V2G.

Do działania pojazdu w systemie V2G, potrzebna jest specjalna ładowarka dwukierunkową, która umożliwia zarówno ładowanie pojazdu, jak i oddawanie energii z powrotem do sieci. Systemy V2G są zarządzane za pomocą inteligentnych systemów zarządzania energią, dzięki którym operator może kontrolować, kiedy i ile energii ma zostać oddane z pojazdu do sieci.

W ramach tych projektów akumulatory samochodów mają działać jako stabilizatory sieci. W godzinach, gdy w sieci będzie pojawiać się zbyt dużo energii pochodzącej z OZE (farm słonecznych i wiatrowych) ogniwa samochodowe mają odbierać nadwyżki energii, przechowując ją i wysyłając z powrotem do sieci w godzinach szczytu zapotrzebowania, pomagając w stabilizacji napięcia w sieci oraz unikaniu blackoutów. Pojazdy elektryczne mogą być ładowane w godzinach, gdy zapotrzebowanie na energię jest niższe, co często oznacza tańszą energię.

Dodatkowe źródło dochodu dla właścicieli domów lub operatorów stacji ładowania

Jak zauważa Reuters samochody podłączone do sieci mogłyby również dostosowywać czas ładowania, aby uniknąć okresów szczytowych i świadczyć kluczowe usługi, takie jak regulacja częstotliwości. Świadczenie tych usług może potencjalnie stać się alternatywnym źródłem dochodu dla właścicieli domów lub operatorów stacji ładowania.

W zeszłym roku NDRC zapowiedziała, że do 2025 r. uruchomi ponad 50 programów pilotażowych.

Źródło: Reuters