Kto sfinansuje budowę polskiej elektrowni jądrowej?

Zamiar i gotowość do zaangażowania swoich zasobów w projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wyraziło dotąd 11 agencji kredytów eksportowych z Europy, Ameryki Północnej i Azji - sprecyzowała spółka.

Obecnie trwa w spółce wstępny proces due diligence - analizy projektu pod kątem m.in. technicznym i prawnym, który prowadzą eksperci agencji kredytów eksportowych.

Pozostałe ok. 30 proc. sumy finansowania dłużnego PEJ zamierza zdobyć na rynku komercyjnym, w tym krajowym, na który planuje wejść w drugiej połowie roku przy współpracy z doradcą finansowym: konsorcjum banku BNP Paribas France i KPMG Advisory. Jak podkreśliła spółka, zdobycie informacji od banków komercyjnych pozwoli PEJ nadać ostateczny kształt strukturze finansowania projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

„Udział europejskich i światowych agencji kredytów eksportowych w strukturze finansowania naszego projektu jest bardzo istotny, gdyż zarówno przyciągają one pozostałe finansowanie, jak i mogą zaoferować wolumeny wyraźnie przewyższające te, które zwykle widzimy na rynku komercyjnym przy preferencyjnych i jednocześnie z góry określonych warunkach finansowania” – wyjaśnił dyrektor finansowy PEJ Wojciech Rosiński.

Ile będzie kosztowała pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce?

Polskie Elektrownie Jądrowe to należący w 100 proc. do Skarbu Państwa inwestor i przyszły operator pierwszej elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu. Obecne szacunki kosztów budowy mówią o kwocie 192 mld zł. Rząd zakłada, że budowa w 30 proc. zostanie sfinansowana z wkładu państwa w dokapitalizowanie PEJ kwotą 60 mld zł. Odpowiednia ustawa weszła już w życie. Pozostałe 70 proc. kosztów, czyli ok. 135 mld zł, ma zostać sfinansowane długiem gwarantowanym w całości przez Skarb Państwa.

Rządowe wsparcie dla elektrowni jądrowej, obok wkładu własnego, przewiduje także objęcie całości długu gwarancjami Skarbu Państwa oraz 60-letni kontrakt różnicowy na sprzedaż energii elektrycznej. Cały pakiet wsparcia jest w trakcie negocjacji z Komisją Europejską, która musi zatwierdzić pomoc publiczną.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Zgodnie z obecnym harmonogramem wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 r. Początek komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku planuje się na 2036 r. (PAP)