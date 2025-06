Biomasa zanieczyszcza bardziej niż węgiel? "Kotły się psują, a ludzie trują"

Wiele osób postrzegało pellet jako zieloną alternatywę dla innych źródeł ogrzewania. Tymczasem pellet jest mieszany z gumą czy płytami meblowymi, a to prowadzi do awarii pieców i większego zanieczyszczenia. Nowe przepisy mają to zmienić, wprowadzając obowiązkowe normy i kontrole – czytamy w najnowszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".