Gdzie najwięcej, a gdzie najmniej polskich firm?

Zdaniem banku silna obecność krajowych przedsiębiorstw jest również widoczna w produkcji odzieży, sektorze HoReCa, branży spożywczej i transporcie, co wynika z lokalnego charakteru popytu, a także relatywnie niskich barier wejścia dla krajowych podmiotów. Z kolei najniższy udział firm krajowych charakteryzuje branże takie jak: motoryzacja, produkcja urządzeń elektrycznych, komputerów oraz farmację - w branżach tych dominują międzynarodowe koncerny.

Polskie firmy z lepszymi wynikami

„W latach 2019-24 jedynie w kilku branżach firmy krajowe odnotowały silniejszy wzrost przychodów niż zagraniczne. Jeśli ograniczymy się wyłącznie do branż, w których większość przychodów generują firmy krajowe, to silniejszy wzrost przychodów firm krajowych widoczny był w: budownictwie, produkcji wyrobów tekstylnych i meblarstwie. Warto też odnotować bardzo mocny wzrost przychodów firm krajowych z branży produkcji napojów – firmy te odpowiadały w 2024 za połowę przychodów całej branży” - podał.

Jak przekazał PKO BP, mocniejszy wzrost przychodów odnotowały również krajowe firmy z branż: produkcji komputerów, ICT (teleinformatyka) i wyrobów z tworzyw sztucznych, przy czym w tych branżach podmioty krajowe odpowiadają za mniej niż 50 proc. przychodów branży.

Wydajność pracy

W większości branż wydajność pracy, liczona jako relacja przychodów ogółem na 1 zatrudnionego, jest wyższa w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. W ocenie PKO BP wynika to z lepszego dostępu do kapitału, technologii, know-how, czy metod zarządzania, ale też efektów skali.

„Jednak w ostatnich 5 latach to firmy krajowe odnotowały silniejszy wzrost wydajności. Ten efekt doganiania był szczególnie widoczny w branżach: produkcji napojów, produkcji komputerów oraz spożywczej. Wzrost wydajności wspierały liczne inwestycje w automatyzację i robotyzację produkcji, m.in. finansowane ze środków unijnych. Nie bez znaczenia jest też silna orientacja właścicieli krajowych firm na rozwój i zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstwa” - czytamy w raporcie.

Udział w strukturze zatrudnienia

Branżami, w których udział firm krajowych w strukturze zatrudnienia jest wyraźnie wyższy od średniej dla całej gospodarki, są budownictwo, HoReCa i transport, a także branże przetwórstwa takie jak drzewna, spożywcza i meblarska. Liczba pracowników w firmach z przewagą kapitału krajowego zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich 5 lat o 2,2 proc., podczas gdy w firmach z kapitałem zagranicznych zatrudnienie wzrosło o 8,3 proc.