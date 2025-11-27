Preferencje Polaków 50+

Jak wynika z badania firmy IQS, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza, co trzeci ankietowany Polak po pięćdziesiątce chce dalej cieszyć się życiem, 60 proc. lubi robić zakupy, a co czwarty chce próbować nowych marek i produktów.

Stereotypy w marketingu wobec osób 50+

„Tymczasem handlowcy wrzucają ich wszystkich do jednego worka i traktują starsze pokolenia jako osoby stopniowo wyłączające się z życia, z kłopotami finansowymi. Marketerzy stawiają na nich krzyżyk i koncentrują się na pokoleniu Z oraz rodzinach z dziećmi” – czytamy w artykule.

Jak jednak zaznaczono, „pozycjonowanie się na najmłodszych nie musi być skuteczne, bo kto inny ma dziś pieniądze – właśnie pokolenie 50+”. Specjaliści jednak podkreślają, że osoby 50+ są dla wielu marketerów „przezroczyste”.

W całej grupie 50+ około 2 mln osób z dużą siłą nabywczą

„Opieramy się na stereotypach dotyczących poziomu ich zamożności, podejścia do technologii cyfrowych, otwartości na nowe produkty i usługi” – wskazuje w rozmowie z „Rz” Beata Sadowska, szefowa marketingu IQS. „Warto uświadomić sobie, że niemal co piąta osoba 66+ deklaruje bardzo dobrą sytuację finansową, co w skali kraju stanowi ponad 1,3 mln seniorów z dużą siłą nabywczą, a w całej grupie osób 50+ to ok. 2 mln osób, do których można kierować produkty i usługi wykraczające poza »tylko to, czego potrzebują«” - zaznaczyła.