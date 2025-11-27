Zaufanie konsumentów w Black Friday 2025

Jak wynika z raportu, 37 proc. uczestników badania stwierdziło, że sprzedawcy przedstawiający oferty w Black Friday robią to uczciwie. 43,3 proc. było odmiennego zdania. Z kolei 19,7 proc. nie potrafiło się określić w tej kwestii.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na postępującą polaryzację opinii konsumentów na ten temat z przewagą ocen sceptycznych, co wynika z rosnącego wśród klientów przekonania, że część przecen jest pozorna, bo wcześniej poprzedzona podniesieniem cen.

Sklepy cieszące się największym zaufaniem w Black Friday 2025

Największe zaufanie respondentów uzyskały duże internetowe platformy sprzedażowe – 24,6 proc. wskazań. Kolejne w zestawieniu były sklepy w galeriach handlowych – 15,7 proc., a na trzeciej pozycji uplasowały się małe i średnie sieci handlowe – 15,2 proc.

W ocenie Roberta Biegaja z Shopfully zaufanie do dużych platform wynika z tego, że umożliwiają one łatwe porównywanie cen produktów oferowanych przez różnych sprzedawców, zapewniają systemy ocen i opinii, ochronę kupującego, gwarancję zwrotu pieniędzy oraz transparentność oferty.

„Platformy sprzedażowe udostępniają historię oraz listę sprzedawców oferujących ten sam produkt. Z kolei zaletą sklepów w galeriach jest możliwość obejrzenia w nich produktów »na żywo« i zweryfikowania jakości towaru” - wskazał Biegaj.

Dlaczego konsumenci ufają dużym platformom w Black Friday?

Duże sieci handlowe wskazało 14,6 proc. ankietowanych, małe i średnie sklepy internetowe – 12,8 proc., a małe i średnie lokalne sklepy stacjonarne – 6,3 proc.

„Małym placówkom trudniej konkurować wiarygodnością. Klienci rzadziej znają ich marki, a brak dużej liczby opinii i niedostępność porównywarek cen budzi ostrożność” - zauważył ekspert.

Z przedstawionych w raporcie danych wynika też, że 6,9 proc. respondentów nie potrafi wskazać, którym sklepom najbardziej ufa w Black Friday.

Black Friday przypada w ostatni piątek listopada i jest dniem, w którym sklepy zwyczajowo organizują promocje. Cyber Monday to z kolei dzień akcji rabatowych w sprzedaży internetowej i przypada w następujący po Black Friday poniedziałek.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-8 listopada br. na próbie 1007 Polaków w wieku 18-80 lat.