Potężny transport broni do Polski. Rok 2026 będzie przełomowy

Polska armia wchodzi w decydującą fazę największego programu modernizacyjnego od dekad, napędzanego rekordowymi nakładami na obronność i realizacją wieloletnich kontraktów z kluczowymi partnerami zagranicznymi. Już do końca 2026 roku Wojsko Polskie wyraźnie zwiększy swoje realne zdolności bojowe, a skala zmian będzie szczególnie widoczna w wojskach lądowych, które otrzymają nową generację czołgów, artylerii i bojowych wozów piechoty. Równolegle postępować będą dostawy nowoczesnych statków powietrznych oraz elementów systemów obrony powietrznej.

Umowy zawarte z USA i Koreą Południową sprawiają, że Polska coraz wyraźniej wyrasta na jednego z filarów militarnych wschodniej flanki NATO. Do 2026 roku w linii znajdą się setki nowoczesnych wozów bojowych, setki systemów artyleryjskich oraz pierwsze myśliwce V generacji F-35, a do służby będą sukcesywnie wchodzić także nowe śmigłowce uderzeniowe i elementy wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej. Skala i tempo tych dostaw sprawiają, że nadchodzące lata mogą trwale zmienić układ sił w regionie.

Pierwsze myśliwce F-35 i dostawy czołgów. Polska wśród militarnych potęg

Najgłośniejszym i symbolicznie najważniejszym wydarzeniem 2026 roku będzie pojawienie się w Polsce pierwszych samolotów F-35 Lightning II. W maju mają zostać dostarczone dwie maszyny, a w lipcu kolejne dwie. To początek realizacji kontraktu z 2020 roku obejmującego łącznie 32 egzemplarze, których dostawy potrwają do 2030 roku.

Największe wzmocnienie w 2026 roku dotyczyć będzie wojsk pancernych. Już w listopadzie 2025 roku zakończyły się dostawy pierwszej partii 180 koreańskich czołgów K2. Jednocześnie 1 sierpnia podpisano drugą umowę wykonawczą wartą około 6,5 mld dolarów, obejmującą kolejne 180 maszyn dostarczanych w latach 2026–2030.

W latach 2026–2027 do Polski trafi 116 czołgów w wersji przejściowej K2GF, a następnie 64 egzemplarze docelowego wariantu K2PL. Te ostatnie będą montowane w Zakładach Mechanicznych "Bumar-Łabędy", przy czym pierwsze trzy powstaną w Korei jako wozy testowe. Umowa obejmuje również 81 wozów towarzyszących trzech typów.

Równolegle finalizowane będą dostawy amerykańskich Abramsów M1A2 SEPv3. Polska kupiła 250 takich czołgów w 2022 roku za 4,75 mld dolarów. Dostawy ruszyły na początku 2025 roku, a ich zakończenie planowane jest właśnie w 2026 roku. W pakiecie znalazły się również wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, mosty szturmowe M1074 oraz zapasy amunicji i pakiety logistyczno-szkoleniowe.

Uzupełnieniem tej pancernej układanki pozostają Leopardy. Modernizacja 128 czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL/2PLM1 trwa od 2015 roku i ma zakończyć się w 2027 roku. Pod koniec 2025 roku zmodernizowanych było już 100 wozów. Polska dysponuje ponadto 105 Leopardami 2A5, co łącznie daje 233 czołgi.

Polska buduje najliczniejszą artylerię w Europie. Stawia też na wozy bojowe

Rok 2026 będzie również bardzo ważny dla artylerii. Polska zamówiła łącznie 364 armatohaubice K9, z czego 218 w wersji K9A1 i 146 w docelowej, spolonizowanej odmianie K9PL. W grudniu 2025 roku zakończono dostawy wszystkich K9A1, czyniąc Polskę drugim – po Korei Południowej – największym użytkownikiem tego systemu na świecie. Do 2027 roku trwać będą dostawy K9PL, a docelowo wszystkie haubice mają zostać ujednolicone do tego standardu.

Równolegle rozwijany jest rodzimy system AHS Krab. Po przekazaniu Ukrainie 54 egzemplarzy wyprodukowanych w latach 2022–2024, Polska ponownie stała się głównym odbiorcą tego sprzętu. Do końca 2025 roku Wojsko Polskie miało dysponować 60 Krabami, a w 2026 roku otrzyma kolejne 32. Docelowo w 2029 roku liczba Krabów w polskiej armii ma wzrosnąć do 212.

Po długim okresie niepewności w 2025 roku podpisano wreszcie umowę na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk. W grudniu odebrano pierwsze 15 pojazdów z zamówionych 111. Rok 2026 przyniesie jedynie symboliczne dostawy, jednak tempo ma wyraźnie wzrosnąć w 2027 roku, gdy planowane jest przekazanie 33 wozów. Całość zamówienia ma zostać zrealizowana do 2029 roku, a MON zapowiada kolejne umowy.