Ceny ropy naftowej

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 83,96 USD - wyżej o 0,56 proc.

Reklama

Brent na ICE na V jest wyceniana po 87,64 USD za baryłkę, niżej o 0,18 USD.

Uwolnienie ropy z rezerw strategicznych

Inwestorzy oceniają doniesienia o możliwym uwolnieniu surowca ze strategicznych rezerw.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zaproponowała największe w historii uwolnienie rezerw ropy naftowej, by obniżyć ceny surowca, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem – poinformował we wtorek "Wall Street Journal", powołując się na urzędników zaznajomionych ze sprawą.

Planowany wolumen miałby przekroczyć 182 miliony baryłek.

Tyle kraje członkowskie MAE skierowały na rynek w ramach dwóch transz w 2022 roku, tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę.

"WSJ" podał, że MAE zwołała w tej sprawie nadzwyczajne spotkanie, a ostateczna decyzja spodziewana jest w środę.

Plan zostanie przyjęty, o ile żaden z krajów członkowskich nie zgłosi formalnego sprzeciwu.

Z kolei protest nawet jednego z państw może opóźnić realizację tego planu.

Wcześniej w tym tygodniu G7 zwróciła się do MAE z prośbą o przygotowanie scenariuszy uwolnienia ropy z jej strategicznych zapasów.

"Zawór bezpieczeństwa", ale i "sygnał ostrzegawczy".

"Informacja dotycząca ropy i MAE jest zarówno +zaworem bezpieczeństwa+, jak i sygnałem ostrzegawczym" - powiedziała Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo markets.

"Może to tymczasowo zwiększyć podaż, ale jednocześnie to sygnał dla rynku, że ryzyko zakłóceń w dostawach surowca jest na tyle poważne, że wymaga jednak podjęcia działań nadzwyczajnych" - podkreśliła.

Analitycy przypominają, że we wtorek na rynki docierały szybko zmieniające się komentarze administracji prezydenta USA Donalda Trumpa na temat wojny na Bliskim Wschodzie i transportu przez Cieśninę Ormuz.

Eskorta tankowców przez cieśninę Ormuz

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła we wtorek, że amerykańska marynarka wojenna jeszcze nie eskortowała tankowców przez cieśninę Ormuz. Taką informację przekazał wcześniej tego dnia minister energii Chris Wright, lecz następnie usunął wpis na ten temat.

„Prezydent Trump dba o stabilność globalnej energetyki podczas działań wojennych przeciwko Iranowi. Amerykańska marynarka wojenna pomyślnie eskortowała tankowiec przez cieśninę Ormuz, by zapewnić nieprzerwany dopływ ropy na światowe rynki” - napisał Wright na platformie X. Następnie usunął ten wpis.

Prezydent Trump grozi Iranowi

Prezydent USA Donald Trump zamieścił z kolei w mediach społecznościowych informacje na temat Cieśniny Ormuz.

Prezydent USA Trump podał we wtorek, że nie posiada informacji na temat tego, by Iran zaminował cieśninę Ormuz, jednak jeśli jakieś ładunki podłożono, mają zostać natychmiast usunięte.

W przeciwnym razie Iran czekają konsekwencje, jakich dotąd nie widziano - ostrzegł prezydent.

"Jeśli Iran podłożył jakieś miny w cieśninie Ormuz - a nie mamy informacji, by tak było - chcemy, by zostały usunięte NATYCHMIAST!" - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

W poniedziałek prezydent USA sugerował z kolei w rozmowie ze stacją CBS News, że wkrótce może zakończyć się wojna z Iranem. Nie wykluczył też przejęcia Cieśniny Ormuz.