rozwiń >

Obowiązki właściciela domu w 2025/2026 – co trzeba kontrolować?

Prawo budowlane nakłada na właścicieli domów i zarządców budynków obowiązek regularnego sprawdzania stanu przewodów: dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Wynika to bezpośrednio z art. 62 ustawy Prawo budowlane.

Brak kontroli to nie tylko ryzyko mandatu. W razie pożaru lub zaczadzenia ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli w systemie CEEB nie będzie potwierdzenia wykonania protokołu przez kominiarza.

Usługi kominiarskie - cennik 2025. Ile kosztuje przegląd kominiarski i czyszczenie komina z wpisem do CEEB? Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy w domu jednorodzinnym?
Usługi kominiarskie - cennik 2025. Ile kosztuje przegląd kominiarski i czyszczenie komina z wpisem do CEEB? Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy w domu jednorodzinnym?

Zobacz również

Dlaczego przegląd kominów jest tak ważny? Najczęstsze zagrożenia

Nieczyszczony lub uszkodzony komin to jedno z częstszych źródeł zagrożeń w sezonie grzewczym. Do najpoważniejszych należą:

  • zatrucie tlenkiem węgla (czadem),
  • pożar sadzy w kominie,
  • odmowa wypłaty odszkodowania przy braku aktualnego przeglądu.

To powody, dla których kontrole są obowiązkowe niezależnie od rodzaju budynku.

500 zł mandatu za kominek i brak odszkodowania po pożarze. Kontrole są bezlitosne! Sprawdzają nawet kominki używane od święta
500 zł mandatu za kominek i brak odszkodowania po pożarze. Kontrole są bezlitosne! Sprawdzają nawet kominki używane od święta

Zobacz również

Jak często trzeba wykonywać przegląd kominów?

Częstotliwość przeglądów zależy od rodzaju instalacji:

  • raz w roku – pełny przegląd techniczny przewodów kominowych,
  • 4 razy w roku – gdy ogrzewamy paliwem stałym (np. drewno, węgiel, pellet),
  • 2 razy w roku – przy oleju opałowym i gazie płynnym,
  • 1 raz w roku – przy gazie ziemnym,
  • 1 raz w roku – obowiązkowa kontrola przewodów wentylacyjnych.
Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Kto może wykonać przegląd w 2025/2026?

Kontrolę może przeprowadzić:

  • mistrz kominiarski,
  • lub osoba z uprawnieniami specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uprawnienia kominiarza można sprawdzić w oficjalnym wykazie: zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona.

Od września 2023 roku obowiązują e-protokoły, czyli elektroniczne wpisy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dzięki temu urzędy widzą, czy przegląd został wykonany.

Usługi kominiarskie - cennik 2025. Ile kosztuje przegląd kominiarski i czyszczenie komina z wpisem do CEEB? Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy w domu jednorodzinnym?
Usługi kominiarskie - cennik 2025. Ile kosztuje przegląd kominiarski i czyszczenie komina z wpisem do CEEB? Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy w domu jednorodzinnym?

Zobacz również

Jak sprawdzić, czy przegląd został wprowadzony do CEEB?

Można to zrobić na dwa sposoby:

Poprosić kominiarza o potwierdzenie wprowadzenia protokołu do systemu (wydruk lub mail) lub zalogować się do CEEB:

  • wejść na ceeb.gov.pl,
  • wybrać „Zaloguj się”,
  • zalogować się Profilem Zaufanym, e-Dowodem, bankiem lub przez mObywatel,
  • po wejściu w zakładkę budynku sprawdzić status e-protokołu.

Kto może skontrolować, czy przegląd został wykonany?

Aktualność przeglądu może sprawdzić:

  • nadzór budowlany,
  • straż miejska,
  • straż pożarna – szczególnie po zgłoszeniach mieszkańców lub po interwencji na miejscu zdarzenia.

Niektóre gminy prowadzą również lokalne kontrole, podczas których sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach i w jakim stanie są przewody kominowe. Po pożarze ubezpieczyciel zawsze żąda potwierdzenia przeglądu. Brak wpisu w CEEB to ryzyko braku odszkodowania.

Jakie kary grożą za brak przeglądu kominowego?

Jeśli kontrola wykaże naruszenia, właściciel budynku musi liczyć się z:

  • mandatem do 500 zł,
  • wyższą grzywną w postępowaniu sądowym,
  • odmową wypłaty odszkodowania po pożarze lub zaczadzeniu.

Pompa ciepła a przegląd kominiarski – czy obowiązek znika?

W domach, gdzie źródłem ciepła jest wyłącznie pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne, nie ma obowiązku wykonywania przeglądu komina, gdyż źródła te nie wytwarzają spalin. Jednak jeśli pompa działa w układzie hybrydowym, czyli współpracuje z kotłem gazowym, olejowym lub na paliwa stałe, obowiązek wraca.

Niezależnie od rodzaju ogrzewania w każdym domu musi działać sprawna wentylacja nawiewno-wywiewna, dlatego coroczna kontrola przewodów wentylacyjnych przez kominiarza pozostaje obowiązkowa, niezależnie od rodzaju ogrzewania. Więcej w artykule poniżej.

Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy przy pompie ciepła w domu jednorodzinnym w 2025? Ile kosztuje przegląd pompy ciepła?
Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy przy pompie ciepła w domu jednorodzinnym w 2025? Ile kosztuje przegląd pompy ciepła?

Zobacz również